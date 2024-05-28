“قطر للطاقة”: إطلاق مرحلة التطوير الثانية لحقل سيبيا البرازيلي

كشفت شركة “قطر للطاقة“، تفاصيل إطلاق المرحلة الجديدة من تطوير حقل نفط عملاق تستهدف زيادة إنتاجه إلى 400 ألف برميل يوميًا، في خطوة تعزز وجودها بأسواق الطاقة العالمية.

“قطر للطاقة” وشركائها يتخذون قرار الاستثمار النهائي

وقالت شركة “قطر للطاقة“، في بيان، الاثنين، اتخذ الشركاء في تحالف مشروع حقل “سيبيا” البرازيلي، قرار الاستثمار النهائي في مرحلة التطوير الثانية للحقل الذي يقع في طبقات ما قبل الملح بحوض “سانتوس” المعروف بغزارة الإنتاج، قبالة سواحل البرازيل.

وأوضحت “قطر للطاقة“، أن المشروع المشترك هو عبارة عن شراكة بين شركة قطر للطاقة، وكل من توتال إنرجيز، وبتروناس، وبتروجال البرازيل، وبتروبراس (المشغل).

منصة عائمة لإنتاج وتخزين وتحميل النفط

وقامت الأطراف بالتوقيع على عقد مع شركة” Seatrium O&G Americas Limited”، لبناء منصة عائمة لإنتاج وتخزين وتحميل النفط في المياه العميقة جداً في الحقل النفطي بطاقة إنتاجية تبلغ 225 ألف برميل من النفط يومياً، وبقدرة معالجة للغاز المُنتج تبلغ عشرة ملايين متر مكعب يومياً، وفق البيان

ومن المرتقب أن تعمل المنصة على خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30% لكل برميل نفط مكافئ يتم إنتاجه.

ويرجع الفضل في هذا التخفيض إلى مزايا الاعتماد على المحركات الكهربائية بشكل كامل، إضافة إلى التحسينات في وحدات المعالجة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة.

كما تتضمن المنصة العديد من التقنيات البيئية، مثل استعادة الغازات المتبخرة من ناقلات شحن النفط ووحدات المعالجة، واستعمال مبدلات السرعة في المضخات والضواغط، وصمامات بمواصفات مانعة لتسرب الغاز، وتوليد الكهرباء باستعمال الدائرة المغلقة لاسترجاع الحرارة المفقودة، وتحقيق الحرق الاعتيادي الصفري، واحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون المُسترجع من الغاز المنتج.

أين يتم بناء منصة تخزين النفط؟

المنصة العائمة التي ستبني لإنتاج وتخزين وتحميل النفط في أحواض بناء السفن بكلٍ من الصين والبرازيل وسنغافورة، أيضا ستكون في الجزء الشمالي من حقل سيبيا إلى جانب المنصة الحالية “كاريوكا”.

في عام 2021، استحوذت قطر للطاقة، وبتروبراس البرازيلية، وبتروناس الماليزية، وتوتال إنرجي الفرنسية على حقوق تطوير حقلين بحريين في البرازيل، من بينهما حقل سيبيا.

موقع حقل “سيبيا” البرازيلي

يقع “سيبيا” قبالة سواحل “ريو دي جانيرو”، في حوض “سانتوس” الرسوبي المعروف بغزارة الإنتاج، في مياه تصل أعماقها إلى نحو ألفي متر.

بدأ الإنتاج من الحقل في أغسطس 2021 باستخدام وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة بسعة 180 ألف برميل نفط يومياً، ومن المتوقع أن ترفع وحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة الجديدة سعة الإنتاج الإجمالي للحقل إلى أكثر من 400 ألف برميل نفط يومياً.