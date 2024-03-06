قطر للطاقة تشارك في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل جنوب أفريقيا

أعلنت توتال إنرجيز وقطر للطاقة اليوم الأربعاء أنهما ستستحوذان على حصة في رخصة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل جنوب أفريقيا، في إطار خطط الشركتين لتطوير حوض أورانج في ناميبيا المجاورة.

وقالت الشركتان، دون الكشف عن قيمة الصفقة، إنها ستحصل بعد إتمام الصفقة على 33 بالمئة في رخصة التنقيب في المنطقة البحرية 3بي/4بي التي تمتد على نحو 18 ألف كيلومتر مربع، بينما ستحصل قطر للطاقة المملوكة للدولة على 24 بالمئة.

وسيمتلك الحصة المتبقية مالكو المشروع الحاليين وهم مؤسسة نفط أفريقيا وأزينام المملوكة لإيكو أتلانتيك المدرجة في كندا وشركة ريكوكيور.

وترتبط توتال إنرجيز وقطر للطاقة باتفاقيات منذ فترة طويلة للشراكة في التنقيب والإنتاج بناميبيا وجيانا وكينيا.

وتقع المنطقة 3بي/4بي في الجانب الجنوب أفريقي من حوض أورانج، إلى الجنوب مباشرة من مواقع حققت فيها جالب وشل اكتشافات كبيرة واكتشاف فينوس الذي حققته توتال إنرجيز نفسها في ناميبيا المجاورة.

وقال كيفن ماكلاكلان النائب الأول لرئيس توتال إنرجيز لأنشطة الاستكشاف “بعد النجاح في فينوس بناميبيا، تواصل توتال إنرجيز التقدم في جهود الاستكشاف بحوض أورانج”.

وتحولت ناميبيا، التي ليست لديها إنتاج في النفط والغاز، إلى نقطة استكشاف هامة بعد تحقيق شل وتوتال إنرجيز وجالب اكتشافات في عمق المياه في السنوات الأخيرة.

وقال جيل هولزمان رئيس إيكو أتلانتيك التنفيذي لرويترز “توتال إنرجيز أفضل شريك ممكن، فهي تعرف حوض أورانج أفضل من أي شركة أخرى، لديها منصة حفر في المنطقة وهي مشغل رائع يتمتع بميزانية عمومية قوية”.