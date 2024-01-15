قطر للطاقة تحيد عن البحر الأحمر

قالت وكالة “رويترز“، الاثنين، إن شركة قطر للطاقة، قررت عدم إرسال ناقلاتها عبر البحر الأحمر، تداركاً لتعرضها لأي مخاطر.

بدورها قالت وكالة “بلومبرغ” إن ما لا يقل عن 5 ناقلات للغاز الطبيعي المسال تديرها قطر، توقفت وهي في طريقها نحو الممر المائي الحيوي في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، منذ الجمعة.

وتأتي خطوة ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، على وقع التصعيد الحاصل في المنطقة والهجمات المضادة التي قامت بها القوات الأميركية والبريطانية بعد قصف جماعة أنصار الله الحوثية لبعض السفن المارة قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر.

وبحسب “ال اس إي جي” لتتبع السفن، فإن 4 ناقلات انطلقت من قطر كان من المفترض لها الاتجاه إلى قناة السويس لكنها توقفت أمس الأحد قبالة ساحل سلطنة عُمان.

ونقلت “رويترز” عن مصدر مطلع قوله إن الناقلات ستمر عبر رأس الرجاء الصالح في حال ظل المرور في البحر الأحمر غير آمن. مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بوقف الإنتاج.