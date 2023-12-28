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قطر للطاقة تتفق على توريد 18 مليون برميل نفط سنوياً لـ شل

ستقوم شركة قطر للطاقة بتوريد 18 مليون برميل سنويا من النفط الخام لمدة 5 سنوات لشركة شل في سنغافورة وفق اتفاق تم توقيعه اليوم الخميس

فريق التحرير by فريق التحرير
قطر للطاقة

أعلنت “قطر للطاقة” أنها وقعت اتفاقية مع شركة شل الدولية للتجارة الشرقية في سنغافورة. لتوريد 18 مليون برميل من النفط الخام سنوياً.

وقال بيان صادر عن “قطر للطاقة” إن مدة الاتفاقية هي 5 سنوات يتم خلالها توريد 18 مليون برميل سنوياً من نفط قطر البري ونفط قطر البحري لشركة شل اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2024.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: “ستعزز هذه الاتفاقية العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل، والتي لا تعد مشترياً موثوقاً للنفط فحسب، ولكنها أيضاً عميل رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة.. تؤكد هذه الاتفاقية على استراتيجية قطر للطاقة التي تهدف إلى بناء علاقات تعاون تجارية واستراتيجية وذات أمد أطول”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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