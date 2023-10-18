بعد فرنسا.. قطر تورد الغاز الطبيعي لهولندا لمدة 27 عاماً

وقعت شركتان تابعتان لكل من “قطر للطاقة” و”شل” اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هولندا، وفق ما أوردته الشركة في بيان صدر اليوم.

وبموجب الاتفاقيتين، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال “غيت” (Gate) للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي بدءاً من عام 2026 ولمدة 27 عاماً.

وستقوم شركتان مشتركتان بين “قطر للطاقة” و”شل”، واللتين تمتلكان حصصاً في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي- بتوريد كميات الغاز الطبيعي المسال من الشركتين.

عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي

تأتي تلك الخطوة استكمالاً للخطوات التي تتخذها قطر -التي تنافس الولايات المتحدة كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم-لتطوير اقتصادها وتعزيز مواردها من الغاز الطبيعي المسال، مستفيدةً من المخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة بإبرام مزيد من الصفقات طويلة الأجل.

قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: “لا شك أن كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها تؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وفي دعم أمن الطاقة للعملاء حول العالم”.

كانت “قطر للطاقة” قد وقعت اتفاقيتين مع “توتال إنرجي” لتوريد الغاز الطبيعي المسال لفرنسا لمدة 27 عاماً، لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الوقود. كما وقَّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأجل لتوريد النافتا مع شركة “ماروبيني كورب” (Marubeni Corp) اليابانية إذ ستقوم الشركة بتوريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من النافتا بدءاً من الشهر الجاري.

تعتزم قطر زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 60% لتبلغ 126 مليون طن سنوياً مع حلول نهاية العقد الحالي، وتعمل لتحقيق ذلك عن طريق تطوير “حقل الشمال الشرقي” المقرر أن يبدأ في 2026، و”حقل الشمال الجنوبي” الذي سيكون جاهزاً لأعمال التصدير في 2027.

وتخطط الدولة الخليجية لتوقيع عدد قياسي من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، خلال العام الجاري.