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قطر تمد الصين بالغاز لمدة 27 سنة

تعد الاتفاقية بيعا وشراء طويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي في قطر

فريق التحرير by فريق التحرير
قطر

وقعت شركة قطر للطاقة على اتفاقية شراكة مع مؤسسة “سينوبك” لمد الصين بالغاز لمدة 27 سنة بواقع 3 ملايين طن سنوياً.

وتعد الاتفاقية بيعا وشراء طويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي في قطر إلى محطات استقبال “سينوبك” في الصين على مدى أكثر من ربع قرن.

قطر

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحوّل قطر للطاقة إلى سينوبك حصة تبلغ 5 بالمائة من شركة مشروع مشترك تمتلك ما يعادل ستة ملايين طن سنوياً من طاقة إنتاج مشروع حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

قطر وقعت اتفاقية لتوريد أربعة ملايين طن غاز طبيعي

وتأتي اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد هذه في أعقاب اتفاقية تم توقيعها في نوفمبر 2022 لتوريد أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً، وهي الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء المحلية “قنا”.

قطر

وتشكل هاتان الاتفاقيتان علامة فارقة مهمة في العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وكذلك بين سينوبك وقطر للطاقة.

وقع الاتفاقيتين كل من المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والدكتور ما يونغ-شينغ، رئيس مجلس إدارة سينوبك، وذلك في حفل أقيم في مدينة شانغهاي.

قطر
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فريق التحرير

فريق التحرير

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