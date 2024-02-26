قطر تضيف 16 مليون طن متري لمنتوجها من الغاز المسال

تُواصل قطر ريادتها في مجال الغاز الطبيعي المسال بخطواتٍ ثابتة، لتقف بوجه التحديات التي تعرقل صناعة الطاقة العالمية، وتؤكد على التزامها بتقديم إمداداتٍ موثوقةٍ من هذا الوقود الأقل تلويثًا إلى جميع أنحاء العالم.

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، خلال مؤتمر صحافي إن الشركة ستُضيف 16 مليون طن متري سنويًا إلى خططها الرامية لتوسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

يأتي الإعلان القطري في وقت انهارت فيه أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات تقريبًا حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي إلى خفض الطلب بشدة.

وجاء القرار القطري إيمانًا من الدوحة بوجود طلبٍ متزايدٍ على الغاز الطبيعي المسال في كل من أوروبا وآسيا على المدى الطويل، مدفوعًا ذلك بِعواملٍ رئيسيةٍ تشمل:

التركيز المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة

نموّ الاقتصادات الآسيوية

الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية

وقال الكعبي إن أسواق الغاز الآسيوية ستواصل النمو وستحتاج أوروبا إلى المزيد من الغاز في المستقبل المنظور.

وأضاف “ما زلنا نعتقد أن هناك مستقبل كبير للغاز لمدة 50 عامًا على الأقل إلى الأمام، وكلما تمكنا من الناحية الفنية من القيام بالمزيد، سنفعل المزيد”.

وتابع: “نرى أن أوروبا ستحتاج إلى الغاز لفترة طويلة جدًا. لكن النمو في آسيا سيكون بالتأكيد أكبر من النمو في أوروبا، مدفوعًا في الأساس بالنمو السكاني”.

مع هذه الزيادة الإضافية، سيرتفع الإنتاج من حقل الشمال القطري من 77 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال حاليًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 85٪ في الإنتاج.

وتُشير الإحصائيات إلى أن إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال قد ارتفع بنسبة 10% في عام 2023، ليصل إلى 117.5 مليون طن.

وتُخطط قطر أيضًا لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث تُواجه العديد من الدول الأوروبية صعوبة في تأمين إمداداتها من الطاقة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وتُؤكّد قطر على أهمية التعاون الدولي لضمان أمن الطاقة العالمي، وأنها ستواصل العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم لضمان استقرار أسواق الطاقة.