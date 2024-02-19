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قطر تضع حجر الأساس لمشروع ضخم للبتروكيماويات

سيُضاعف المشروع القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، ويرفع الإنتاج الإجمالي للبتروكيماويات في قطر إلى 14 مليون طن سنويًا.

فريق التحرير by فريق التحرير
قطر

وضعت قطر حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، أكبر استثمار منفرد في تاريخ شركة “قطر للطاقة” في صناعة البتروكيماويات في البلاد.

يُعدّ المشروع واحدًا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، وسيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، ورفع الإنتاج الإجمالي للبتروكيماويات في قطر إلى 14 مليون طن سنويًا.

يُتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026، وتبلغ تكلفة المشروع 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

ستمتلك شركة قطر للطاقة حصة 70 بالمئة في المشروع مع شركة “شيفرون” التي تمتلك 30 بالمئة.

يُسلط المشروع الضوء على كيفية توسع منتجي النفط في الشرق الأوسط بشكل أكبر في مجال البتروكيماويات، المستخدمة في إنتاج البلاستيك ومواد التعبئة والتغليف، للانتقال إلى أسواق جديدة وإيجاد مصادر دخل جديدة بخلاف تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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