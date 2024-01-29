

وقعت قطر للطاقة اتفاقية وشركة إكسيليريت إنرجي لتوريد الغاز المسال الطبيعي، و تعد الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة في مجال صناعة الطاقة العالمية.

تم التوقيع على اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش لمدة 15 عامًا.



وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الشركتين، ستقوم “إكسيليريت” بشراء الكميات المتفق عليها من الغاز المسال، وسيتم تسليمها إلى وحدات عائمة مخصصة لتخزين الغاز وتحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش.



تبدأ تنفيذ الاتفاقية في يناير 2026، حيث ستقوم “إكسيليريت” بشراء 0.85 مليون طن سنويًا من الغاز في عامي 2026 و2027، ومليون طن سنويًا من عام 2028 إلى 2040. يعكس هذا الاتفاق التزام الطرفين بتعزيز التعاون الطاقوي والاقتصادي بين الدول، ويسهم في تعزيز مكانة قطر كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.



تعليقًا على الاتفاق، قال ممثل عن قطر للطاقة: “إن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا بتوفير إمدادات طاقة مستدامة وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة.” من جهة أخرى، أكد مسؤول في شركة إكسيليريت إنرجي على أهمية الاتفاق في تعزيز أمان إمدادات الطاقة لبنغلاديش وتعزيز الشراكة بين الشركتين.

قطر للطاقة وإكسيليريت توقعان اتفاقية لمدة 15 عاماً لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/bpUtnv9sSk — QatarEnergy (@qatarenergy) January 29, 2024