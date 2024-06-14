فريق التحرير by فريق التحرير

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قطر تبيع خام الشاهين بعلاوة أقل

باعت شركة قطر للطاقة شحنة بحرية للتحميل في أغسطس إلى كاثاي بتروليوم بسعر 30 سنتاً فوق أسعار دبي

فريق التحرير by فريق التحرير

حددت شركة قطر للطاقة سعر التعاقد الآجل لخام الشاهين للتحميل في آب / أغسطس بعلاوة 1.21 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، انخفاضا من 1.82 دولار للبرميل في تموز / يوليو، كما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر تجارية مطلعة.

وأوضحت المصادر التجارية أن تحديد السعر يأتي بعد أن باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات في مناقصة.

وأضافت المصادر أن شركة أرامكو للتجارة حصلت على الشحنة الأولى بسعر 1.25 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، بينما ذهبت الشحنة الثانية إلى بي66 بعلاوة قدرها 90 سنتا للبرميل. وقال التجار إن شركة بي.بي حصلت على الشحنة الثالثة بعلاوة تراوحت بين 80 و90 سنتاً للبرميل.

وذكرت المصادر إن شركة قطر للطاقة باعت بشكل منفصل شحنة بحرية للتحميل في أغسطس إلى كاثاي بتروليوم بسعر 30 سنتاً فوق أسعار دبي وشحنة برية في الشهر نفسه إلى شل بخصم 20 سنتاً عن أسعار دبي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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