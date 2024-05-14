قرار تاريخي في أمريكا بشأن الطاقة المتجددة.. انتصار جديد للمناخ

وافق منظمو الطاقة الفيدراليون في الولايات المتحدة على قاعدة طال انتظارها لتسهيل نقل الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى الشبكة الكهربائية، وهو جزء رئيسي من هدف الرئيس جو بايدن للقضاء على انبعاثات الكربون على مستوى الاقتصاد بحلول عام 2050.

وتهدف القاعدة، التي هي قيد التطوير منذ عامين، إلى تعزيز شبكة الكهرباء القديمة في البلاد لتلبية الطلب المتزايد الذي تغذيه مراكز البيانات الضخمة، وكهربة المركبات والمباني، والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستخدامات.

ويأتي الطلب المتزايد مع استمرار توقف محطات الطاقة التي تعمل بالفحم عن العمل وسط منافسة من الغاز الطبيعي، وتواجه مصادر الطاقة الأخرى قواعد التلوث الفيدرالية الصارمة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى ما يقول الخبراء إنه يمكن أن يكون أزمة الموثوقية الكهربائية.

يتم أيضا اختبار الشبكة من خلال انقطاع الخدمة بشكل متكرر أثناء الأحداث المناخية القاسية الناجمة عن تغير المناخ.

القاعدة الجديدة، 2-1

وفقا لـ”AP”، وافقت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة على القاعدة الجديدة، 2-1، حيث صوت رئيسها ويلي فيليبس وزميلته المفوضة الديمقراطية أليسون كليمنتس لصالحها. وعارض الجمهوري مارك كريستي هذه القاعدة، معتبرا إياها هدية لمشغلي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال فيليبس إن القاعدة المكونة من 1300 صفحة، والتي تتناول تخطيط النقل وتخصيص التكاليف، ستعزز الشبكة القديمة في البلاد وتضمن إبقاء المنازل والشركات الأمريكية مضاءة لعقود قادمة.

وقال في اجتماع في مقر الوكالة في واشنطن: “لا يمكن أن تأتي هذه القاعدة بالسرعة الكافية.. هناك حاجة ملحة للعمل لضمان موثوقية شبكتنا والقدرة على تحمل تكاليفها”.

وقال فيليبس إن شبكة الكهرباء الأمريكية “تمر بلحظة حاسمة ويتم اختبارها كل يوم”، مستشهدا “بنمو الحمل الهائل الناتج عن طفرة التصنيع المحلية، والبناء غير المسبوق لمراكز البيانات التي تغذي ثورة الذكاء الاصطناعي والتطور المستمر”.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، فإن البنية التحتية القديمة، والاقتصاد المتغير، ومجموعة من السياسات الحكومية والفيدرالية، تؤدي إلى تقاعد الموارد التقليدية. “وفوق كل هذا، أصبحت الظواهر الجوية المتطرفة هي القاعدة، ويتم دفع الشبكة الكهربائية بشكل روتيني إلى حافة الهاوية”.

خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي

وفي الوقت نفسه، انخفض بناء خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي إلى مستوى قياسي منخفض في عام 2022، “وكان الكثير من هذا البناء مجرد إصلاحات مؤقتة، بدلا من بناء شبكة رؤية للمستقبل”، كما قال فيليبس.

ولا ترغب العديد من شركات الطاقة والولايات التي يقودها الجمهوريون في إنفاق الأموال على خطوط نقل جديدة أو تحديث الطاقة المتجددة، مما يخلق صراعات مع الدول الديمقراطية التي لديها أهداف طموحة في مجال الطاقة النظيفة.

وقال كريستي، الجمهوري الوحيد في اللجنة المكونة من 3 أعضاء، إن القاعدة “تفشل تماما في حماية المستهلكين” وضمان توفير طاقة موثوقة ومنخفضة السعر للمنازل والشركات الأمريكية.

وأضاف: “بدلاً من ذلك، فإن هذه القاعدة هي ذريعة لتفعيل أجندة سياسية شاملة لم يوافق عليها الكونغرس قط”. وقال إن القاعدة ستؤدي على الأرجح إلى “تحويل هائل للثروة من المستهلكين إلى المصالح الخاصة الربحية”، وفي المقام الأول مشغلي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كيفية تقاسم التكاليف بين الولايات

تهدف القاعدة إلى تبسيط كيفية تحديد مواقع خطوط الكهرباء وكيفية تقاسم التكاليف بين الولايات. ويمكنها تسريع بناء خطوط نقل جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وإضافة كميات هائلة من الطاقة النظيفة إلى الشبكة. وقد حدد بايدن هدفا يتمثل في قطاع طاقة خالٍ من الكربون بحلول عام 2035، وصافي انبعاثات كربونية صفرية على مستوى الاقتصاد بحلول عام 2050.

ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج الولايات المتحدة إلى مضاعفة قدرة النقل الإقليمية الحالية وزيادة خطوط النقل بين المناطق بمقدار 5 أضعاف، وفقًا لدراسة أجرتها وزارة الطاقة العام الماضي.

وبموجب القواعد الحالية، لا يمكن ربط قائمة انتظار كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة على نطاق المرافق بالشبكة بسبب الافتقار إلى قدرة النقل المتاحة. تقوم القاعدة بتحديث عملية التخطيط للوكالة وتسعى إلى تحديد كيفية تقسيم التكاليف عندما يعبر النقل خطوط الولاية ويمر عبر مشغلين متعددين لشبكات الطاقة الإقليمية.

وأشاد الديمقراطيون والمدافعون عن الطاقة النظيفة بالقاعدة الجديدة باعتبارها وسيلة لجلب الكهرباء النظيفة والفعالة من حيث التكلفة إلى الشبكة.