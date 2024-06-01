فيرمونت.. أول ولاية أمريكية تسن قانونا يلزم شركات النفط بدفع تعويضات عن أضرار تغير المناخ

تسعى العديد من الدول لمواجهة تغير المناخ بطرق مختلفة، ولمواجهة الظاهرة يتطلب الأمر توفير مليارات الدولارات سنويا، ولجأت ولاية أمريكية إلى شركات النفط للمساهمة في إصلاح الأضرار التي خلفها تغير المناخ.

وقامت ولاية فيرمونت الأمريكية بسن قانون يلزم شركات الوقود الأحفوري بدفع حصة من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، لتصبح أول ولاية أمريكية تسن مثل هذا القانون.

وعانت الولاية الأمريكية من فيضانات كارثية خلال فصل الصيف، كما تعرضت لأضرار ناجمة عن الأحوال الجوية القاسية الأخرى.

ما هي المشكلة التي تواجه فيرمونت؟

سمح الحاكم الجمهوري “فيل سكوت” بأن يصبح “مشروع القانون” قانونا دون إقراره من قبل المشرعين، قائلا إنه قلق للغاية بشأن التكاليف والنتائج التي ستتحملها الولاية في مواجهة “شركات النفط الكبرى” في معركة قانونية شاقة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وكتب سكوت، في رسالة إلى المشرعين: “أتفهم الرغبة في البحث عن تمويل للتخفيف من آثار تغير المناخ الذي أضر بولايتنا بطرق عديدة”.

كان حاكم ولاية فيرمونت، على خلاف مع الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الديمقراطيون، والتي وصفها بأنها غير متوازنة.

ما هي الكوارث التي تعرضت لها الولاية؟

غمرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في يوليو/تموز الماضي مدينة مونبلييه عاصمة ولاية فيرمونت، والعديد من المدن الأخرى في الولاية، ودمرت الفيضانات المنازل وجرفت الطرق في جميع أنحاء الولاية.

وقالت وسائل الإعلام إنها أسوأ كارثة طبيعية تشهدها الولاية منذ فيضان عام 1927 الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في دمار واسع النطاق.

ما هي الخطوات التالية للقانون؟

بموجب هذا التشريع، سيقدم أمين صندوق ولاية فيرمونت، بالتشاور مع وكالة الموارد الطبيعية، تقريرا بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2026، حول التكلفة الإجمالية التي يتحملها سكان فيرمونت والولاية من انبعاث غازات الدفيئة اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 1995، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وسينظر التقييم في التأثيرات على الصحة العامة والموارد الطبيعية والزراعة والتنمية الاقتصادية والإسكان ومجالات أخرى.

كيف تستخدم الأموال التي يتم جمعها؟

يمكن أن تستخدم الولاية هذه الأموال التي سيتم جمعها من شركات النفط في تحديث أنظمة تصريف مياه الأمطار؛ وتطوير الطرق والجسور والسكك الحديدية؛ وتحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وغيرها.

قال معهد البترول الأمريكي، وهو أكبر مجموعة ضغط لصناعة النفط والغاز، إنه يشعر بقلق بالغ من أن التشريع “يفرض بأثر رجعي تكاليف ومسؤولية على الأنشطة السابقة التي كانت قانونية، وينتهك الحماية المتساوية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة من خلال تحميل الشركات المسؤولية عن الإجراءات للمجتمع ككل؛ وهو ما يمنعه القانون الفيدرالي”.