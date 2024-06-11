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فيتش ترفع تصنيف “طاقة” الائتماني إلى “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفع تصنيف “طاقة” الائتماني من قبل فيتش، يعكس الدعم الحكومي القوي للشركة ومكانتها القيادية في قطاع الطاقة والمياه في أبوظبي.

فريق التحرير by فريق التحرير
فيتش ترفع تصنيف "طاقة" الائتماني إلى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) والتصنيف الائتماني للسندات غير المضمونة إلى “AA” من “AA-“، مع إزالتها من قائمة المراقبة تحت المعايير.

وجاء هذا التحديث نتيجة لإعادة تقييم روابط “طاقة” مع حكومة أبوظبي وفقًا لمعايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة (GRE) المحدثة من فيتش.

وأكدت الوكالة أن تصنيفات “طاقة” أصبحت الآن متساوية مع تصنيفات أبوظبي، حيث يُعتبر دعم الدولة للشركة “مؤكداً بشدة” وفقاً لتعريفات معايير GRE.

وتتمتع “طاقة” بملف ائتماني مستقل يعكس موقعها المهيمن في سوق أبوظبي، حيث يأتي غالبية إيراداتها من أعمال منظمة أو شبه منظمة، مما يوفر رؤية جيدة للإيرادات والتدفقات النقدية. ومع ذلك، تتوقع فيتش تدفقات نقدية حرة سلبية من 2024 إلى 2027 بسبب النفقات الرأسمالية العالية وتوزيعات الأرباح.

وتستفيد “طاقة” بشكل كبير من إشراف الحكومة على أنشطتها، حيث تمتلك حكومة أبوظبي 90.03% من الشركة عبر شركة القابضة للتنمية (ADQ).

ويتألف مجلس إدارة “طاقة” من 11 عضواً، من بينهم مسؤولون حكوميون بارزون، ما يضمن متابعةً وتوجيهًا استراتيجيًا قويًا.

وتلقت “طاقة” دعمًا حكوميًا في الماضي، بما في ذلك نقل الأصول، وضخ رأس المال، وإعفاءات من القروض الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة حقوقًا حصرية للمشاركة في جميع مشاريع توليد الطاقة والمياه المستقبلية في أبوظبي على مدى السنوات العشر المقبلة بنسبة لا تقل عن 40%.

وتستمر “طاقة” في تعزيز موقعها القيادي في قطاع المرافق المتكامل في أبوظبي، بما في ذلك الاستحواذ على شركة حلول المياه المستدامة وحصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للشركة، حيث ستركز النفقات على النقل والتوزيع، وتوليد الطاقة، وحلول المياه المستدامة، والقطاع النفطي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإنفاق إلى تدفقات نقدية حرة سلبية وزيادة في الديون الصافية بحلول عام 2027.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...