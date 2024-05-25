فيتش ترفع تصنيف الشركة السعودية للكهرباء

رفعت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو مساوٍ لدرجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، إلى أن “التصنيف يعكس السجل المالي القوي للشركة وتبنيها أفضل ممارسات الحوكمة، واتساقها مع توجيهات وزارة الطاقة وإستراتيجية استدامة الطاقة الكهربائية للمملكة”.

وذكرت وكالة “فيتش” أن التصنيف الجديد جاء انعكاساً لعدة عوامل رئيسية، منها اتخاذ القرارات السليمة، والدعم الحكومي القوي، والانسجام مع السياسة الوطنية، إضافة إلى ملكية الحكومة بنسبة 81%، وجهود “السعودية للكهرباء” في تحقيق استدامة الطاقة وإزالة الكربون في المملكة العربية السعودية.

ويبرز التصنيف الجديد لـ”السعودية للكهرباء” سجلها المالي المستقر والذي تم دعمة من خلال تحويل 168 مليار ريال سعودي من التزامات الشركة إلى أداة حقوق ملكية مشابهة للأسهم، وتحسن القدرة على تحمل الرفع المالي، ووضوح التدفقات النقدية في نموذج عملها الحالي، ودورها الحيوي في خطط الطاقة في المملكة .

وكثفت الشركة خلال الربع الأول من عام 2024، خطط النمو ببرنامج إنفاق رأسمالي طموح بقيمة 10.5 مليارات ريال سعودي في مشاريع التوليد والنقل والتوزيع، وأكدت التزامها بتسريع الاستثمارات في البنية التحتية للشبكة، بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 15.9 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024، وزيادة بنسبة 9.1% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 6.8 مليار ريال سعودي، وزيادة بنسبة 87% في صافي الربح إلى 897 مليون ريال سعودي وذلك بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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