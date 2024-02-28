“غولدمان ساكس” يرفع توقعاته لسعر خام برنت في الصيف إلى 87 دولارا

دفعت عمليات السحب من المخزون النفطي بشكل أسرع من المتوقع بسبب اضطرابات التجارة البحرية الناجمة عن أزمة البحر الأحمر بنك “غولدمان ساكس” إلى مراجعة توقعاته لأسعار خام برنت في ذروة الصيف إلى 87 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها دولارين عن التوقعات السابقة.

ووفقًا لبنك “غولدمان ساكس”، من المرجح أن يظل خام برنت القياسي الدولي في نطاق تداول يتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل على المدى القريب وسط علاوة جيوسياسية متواضعة من الحروب في أوكرانيا، والشرق الأوسط.

تحالف “أوبك+” لديه قدرة فائضة أعلى الآن

ويقول محللو البنك إن لدى تحالف “أوبك+”، قدرة فائضة أعلى الآن، مما سيساعدها على تخفيف أي اضطرابات حقيقية في الإمدادات في معظم السيناريوهات.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يواكب العرض من خارج تحالف “أوبك+”، النمو القوي المتوقع في استهلاك النفط العالمي هذا العام، حسبما يشير “غولدمان ساكس”.

ويراهن مراقبو صناعة النفط والمحللون أيضا على قيام تحالف “أوبك+”، بتمديد تخفيضات إنتاج النفط إلى ما بعد الربع الأول من عام 2024 إلى الربع المقبل، حسبما كشف استطلاع جديد لبلومبرغ يوم الجمعة.

توقعات متوسط ​​أسعار خام برنت

ويتوقع بنك “غولدمان ساكس”، أن يبلغ متوسط ​​أسعار خام برنت حوالي 80 دولارا للبرميل في عام 2025، ولا يرى أنه من المحتمل أن ينخفض ​​السعر إلى أقل من 70 دولارا لفترة طويلة من الزمن.

في الأسبوع الماضي، قال محللون في “دويتشه بنك“، إن السوق المتوازنة تقريبا في النصف الأول من العام والتعزيز الموسمي للطلب في النصف الثاني من شأنه أن يدفع سعر خام برنت إلى 88 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2024.

وكتب استراتيجيو البنك في مذكرة الأسبوع الماضي نقلتها FXStreet: “إننا نتطلع إلى استمرار انضباط تحالف “أوبك+” في سوق شبه متوازن للنصف الأول، والقوة الموسمية في النصف الثاني”.