بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.6 مليار دولار وعلى مساحة تبلغ 44.5 هكتار، تستعد سلطنة عُمان لإنشاء أول مشروع في الشرق الأوسط لتزويد السفن بالوقود في ميناء صحار.

حيث تم توقيع اتفاقية مهمة بين ميناء صحار والمنطقة الحرة وشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال، وهي شركة مشتركة بين شركة توتال إنيرجيز العالمية والمجموعة العالمية المتكاملة للطاقة “أوكيو”. يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير مصنع لتسييل الغاز الطبيعي المسال وتوفير وقود الغاز الطبيعي المسال للسفن في ميناء صحار.

يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز رئيسي للتجارة البحرية والشحن على الصعيدين المحلي والعالمي.

يتميز المشروع بأنه يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المتولدة من الألواح الشمسية، مما يمثل بادرة محورية لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في القطاع البحري. بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار دولار أمريكي وعلى مساحة تبلغ 44.5 هكتار، سيسهم المشروع في تعزيز استدامة صناعة الشحن البحري وخفض الانبعاثات الضارة وتحقيق التوازن البيئي.

وفي تصريح من سيرجيو جيورجي، المدير العام لشركة توتال إنيرجيز والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال، أعرب عن فخرهم بالتعاون في هذا المشروع الرائد الذي يعكس رؤيتهم المشتركة لتطوير صناعتهم بشكل مستدام ومبتكر.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشق العلوي في مجموعة أوكيو، المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي، أن هذا المشروع سيسهم في ترسيخ مكانة ميناء صحار كمركز لوجيستي رئيسي في المنطقة، وسيساهم أيضًا في تحقيق أهداف الحياد الصفري الكربوني.

من جانبه، أشار إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار، إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الميناء بتحقيق التنمية المستدامة وتسريع جهود السلطنة نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني.

يأتي هذا الاتفاق بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويمثل دليلًا ملموسًا على تضافر الجهود لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والشحن البحري.

ميناء #صحار والمنطقة الحرة يوقِّع اتفاقية حق انتفاع بالأرض مع شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال؛ تتعلق بإنشاء مرفأ لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال؛ ما يعزز مكانة الميناء والمنطقة الحرة كمركز رئيس للتجارة البحرية والشحن على الصعيدين المحلي والعالمي.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 28, 2024