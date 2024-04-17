عُمان تُعزز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال باتفاقيتين جديدتين مع شل وجيرا

وقّعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الحكومية اتفاقيتين جديدتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال، إحداهما مع شركة شل للتجارة (الشرق الأوسط) والأخرى مع شركة “جيرا” اليابانية، وفقًا بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وتنصّ الاتفاقية الأولى على توريد 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة “جيرا” اليابانية بدءاً من عام 2025 ولمدة 10 سنوات.

في حين تنصّ الاتفاقية الثانية على توريد 1.6 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة شل بدءاً من عام 2025 ولمدة 10 سنوات. وتُعدّ هذه ثاني اتفاقية بين الطرفين خلال عام واحد، حيث تمّ تعديل اتفاقية سابقة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لزيادة كمية الغاز المُوردة.

وتعتبر سلطنة عُمان أحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتتمتع البلاد بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، ممّا يُسهّل عملية تصدير الغاز إلى مختلف أنحاء العالم. كما تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، ممّا يُتيح لها تلبية الطلب المتزايد على المدى الطويل.