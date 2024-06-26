عُمان تشهد ارتفاعًا في احتياطي النفط بنهاية 2023

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان عن نتائج مشجعة في تقريرها السنوي لعام 2023، حيث أظهرت البيانات الحديثة تحقيق مكاسب ملموسة في قطاع النفط والغاز.

تبينت نتائج التحاليل البتروفيزيائية واختبارات إنتاجية الآبار تسجيل تقدم ملحوظ في عدد من المناطق، مع ربط عدد من الآبار بخطوط الإنتاج وتسليمها لمرحلة التطوير بعد نجاح عمليات الاستكشاف، مما ساهم في إضافة احتياطيات جديدة للنفط والغاز.

وبلغ إجمالي الاحتياطي المتوقع من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية عام 2023 ما يقدر بـ 4,971 مليون برميل، بزيادة نسبتها 1% عن العام السابق.

أما بالنسبة للاحتياطيات المتوقعة من الغاز الطبيعي، فقد سجلت حوالي 23 تريليون قدم مكعب، مسجلة انخفاضاً بنسبة 5% عن عام 2022.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2023 حوالي 1.05 مليون برميل، مقابل 1.06 مليون برميل في عام 2022، بانخفاض طفيف بلغ 1.5%.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد سجل متوسط إنتاج سلطنة عمان خلال العام نحو 142.5 مليون متر مكعب في اليوم، بزيادة قدرها 4% عن عام 2022.

وفيما يتعلق بالأسعار، فقد شهد متوسط سعر النفط الخام العماني انخفاضاً بنسبة 14% ليبلغ حوالي 82.3 دولار للبرميل خلال عام 2023، مع تسجيل أقل سعر في شهر أغسطس وأعلى سعر في نوفمبر.

كما بلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية عام 2023م نحو 18 شركة تعمل في 36 منطقة امتياز.

وختم التقرير بتسليط الضوء على جهود الشركات الاستكشافية والمنتجة في القطاعين، حيث تم حفر وتقييم 63 بئراً استكشافية للنفط و15 بئراً للغاز خلال العام، مما يعزز من إمكانيات القطاع لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

التقرير يبرز أيضاً أن الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة للنفط العماني بنسبة تبلغ 92%، مما يعكس الدور البارز لسلطنة عمان في سوق النفط العالمي وتعزيز العلاقات الدولية في هذا المجال.