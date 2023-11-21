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عُمان تزود “بي.بي” بالغاز الطبيعي لمدة 9 سنوات

وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية لمدة تسع سنوات مع “بي.بي” لتوريد مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بدءاً من 2026

فريق التحرير by فريق التحرير

وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية لمدة تسع سنوات مع شركة “بي.بي” للطاقة لتوريد نحو مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بدءاً من 2026، كما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال: “تتمثل أهمية هذه الاتفاقية في إيجاد فرص جديدة لتجديد حضور سلطنة عُمان على خارطة تجارة الطاقة العالمية، وستسهم الاتفاقية في زيادة إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفد الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي”.

وأكد أن “الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال تواصل جهودها الحثيثة مستندة إلى السمعة الريادية التي حققتها كمصدر معتمد للغاز الطبيعي المسال، وتعتزم الشركة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بما يحقق دعم أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الوطني”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...