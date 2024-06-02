أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة في عُمان عن خطوة هامة لتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء للفئة السكنية، خلال فصل الصيف، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين.

وتضمنت الإجراءات التي أقرتها الهيئة تثبيت سعر شرائح وحدات استهلاك الكهرباء لعام 2024 بنفس مستويات العام 2023، وذلك للحد من ارتفاع فواتير الكهرباء المتوقع خلال الأشهر القادمة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة.

ووجهت الهيئة وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، الشركات المشغلة في القطاع بتطبيق هذه التخفيضات ابتداءً من مايو الماضي وحتى نهاية أغسطس، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذها بدقة.

وفي تفاصيل الخطوة، فإن الهيئة وجهت الشركات العاملة في قطاع الكهرباء بالبدء في حساب وتطبيق نسب التخفيض ابتداءً من مايو الماضي وحتى نهاية شهر أغسطس القادم، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذها بدقة لضمان استفادة المستهلكين من الإجراءات المعلنة.

وتشمل نسب التخفيض التي سيستفيد منها المستهلكون في فترة مايو الماضي نسبًا متفاوتة على ثلاث شرائح استهلاك الكهرباء. حيث يحصل المستهلكون في الشريحة الأولى (0-4000 كيلوواط) على تخفيض بنسبة 15%، بينما يحصل المستهلكون في الشريحة الثانية (4001-6000 كيلوواط) على تخفيض بنسبة 10%، وفي الشريحة الثالثة (أكثر من 6001 كيلوواط) يصل التخفيض إلى 5%.

ومع دخول شهور يونيو ويوليو وأغسطس، من المتوقع أن تزداد نسب التخفيضات، حيث سيصل التخفيض على الشريحة الأولى إلى 20%، وعلى الشريحة الثانية إلى 15%، بينما يبلغ التخفيض على الشريحة الثالثة 10%.