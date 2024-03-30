عصابة دولية تربح 21 مليار دولار من تهريب الوقود

ذكرت الشرطة اليونانية اليوم السبت أن السلطات ألقت القبض على عضو كبير في عصابة دولية تقوم بتهريب منتجات الوقود من أمريكا اللاتينية لبيعها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم، وحققت أرباحا تقدر بأكثر من 21 مليار دولار.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته إنه تم العثور على عضو العصابة في إحدى ضواحي جنوب أثينا يوم الجمعة، وهو مواطن إيطالي أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه.

وأضاف أن مذكرة الاعتقال أمرت بالقبض على الرجل وتسليمه إلى فنزويلا لمحاكمته على جرائم من بينها النقل والاتجار غير المشروع بموارد ذات أهمية استراتيجية.

وتابعت الشرطة في بيان أن العصابة سرقت منتجات الوقود التي تم تحميلها على ناقلات نفط تابعة لها من موانئ في أمريكا اللاتينية، وأغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال لتضليل وسطاء الشحن.

وأوضحت الشرطة أن المنظمة الإجرامية حققت أرباحا تزيد على 21 مليار دولار من التهريب، مما ألحق أضرارا بوسطاء الشحن وبلدانهم.