مصر تؤجل أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح بالعالم لـ 2026.. ما السبب؟

من المقرر أن يبدأ إنشاء أكبر مشروع لطاقة الرياح في مصر، بحلول مارس 2026، بعد أن تم تأجيله من هذا العام بسبب عملية الاستحواذ على الأرض، حسبما قال رئيس إحدى الشركات المشاركة في المشروع.

مشروع طاقة الرياح جنوب مصر بـ 10 مليارات دولار

ويتم تطوير مشروع مزرعة طاقة الرياح في مصر، التي تبلغ طاقتها المخطط لها 10 غيغاواط من قبل شركة “إنفينيتي باور”، أكبر مطور أفريقي للطاقة المتجددة، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة “مصدر” الإماراتية، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

وتبلغ قيمة المشروع، وهو أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في العالم، نحو 10 مليارات دولار.

أسباب تأجيل البدء في إنشاء المشروع

وقال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور، في مقابلة مع بلومبرغ، إن أعمال البناء تأخرت عن الجدول الزمني الأولي الذي كان مقررا أن يبدأ العمل فيه في عام 2024، وذلك بسبب عملية الحصول على الأرض لتطوير مشروع طاقة الرياح في منطقة غرب سوهاج بصعيد مصر.

توقيع اتفاقية أكبر مزرعة رياح في مصر

وفي يونيو 2023، وقعت شركة حسن علام للخدمات، وشركة “إنفينيتي باور”، وشركة “مصدر” الإماراتية، اتفاقية تطوير مشروع مزرعة الرياح بقدرة 10 غيغاواط مع الحكومة المصرية، مما اعتبر خطوة كبيرة نحو بدء البناء.

ومن المتوقع أن ينتج مشروع طاقة الرياح الضخم، نحو 47.790 غيغاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، ويخفض حوالي 9% من انبعاثات الكربون السنوية في مصر، عن طريق إزاحة 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وستساعد مزرعة الرياح الجديدة في مصر أيضا على تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الحصول على 42% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وفقا لأويل برايس.

المشروع يساعد في إنهاء أزمة إنقطاع الكهرباء

وقالت “إنفينيتي باور”، في مايو الماضي، إن مزرعة الرياح بقدرة 10 غيغاواط ستوفر للبلاد ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي سنويا.

وتحتاج مصر إلى مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تعاني فيه من نقص الغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى لانقطاع التيار الكهربائي لساعات، في جميع أنحاء البلاد بصفة مستمرة.

وتتطلع مصر حاليا إلى استيراد أكبر عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر المقبلة، لتخفيف مدد انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته 1.18 مليار دولار من زيت الوقود، والغاز الطبيعي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي، على أمل أن يتم وقف انقطاع التيار الكهربائي بعد وصول الشحنات في نهاية يوليو المقبل.