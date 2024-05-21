أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشاريع طاقة الرياح في المملكة تحققت بنجاح، وتقدمت بأرقام قياسية عالمية في كفاءة الإنتاج وتكلفته.

حيث تحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن مشروعي “وعد الشمال” و “الغاط”، موضحاً أن الطاقة المنتجة سنوياً من هذين المشروعين تكفي لتلبية احتياج 275 ألف وحدة سكنية للكهرباء.

أشار إلى أن مشروع الغاط حقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث وصلت التكلفة إلى 1.56558 سنتاً أميركياً لكل كيلوواط ساعة. كما أكد أن مشروع وعد الشمال يحمل المرتبة الثانية عالمياً في تكلفة إنتاج الكهرباء من الرياح، بتكلفة تقدر بـ 1.70187 سنتاً أميركياً لكل كيلوواط ساعة.

وأوضح الوزير أن الطاقة المنتجة سنوياً من كلا المشروعين تكفي لاستهلاك 257000 وحدة سكنية، مما يبرز النجاح الكبير لهذه المشاريع في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة.

يأتي هذا في إطار اتفاقيات تعاونية موقعة بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وتحالف بقيادة شركة “ماروبيني” اليابانية، لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح بطاقة 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال بطاقة 500 ميغاواط.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، المنعقد في اليابان، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.