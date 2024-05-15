مصر تعلن عن أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء عن إنشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ١٠ غيغاواط غرب سوهاج (جنوب مصر)، والمشروع هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأقيمت اليوم مراسم توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ المشروع الضخم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور مصطفى رئيس حكومة مصر.

10 مليارات دولار استثمارات

وفقا للبيان الصادر عن الحكومة المصرية، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تبلغ استثمارات المشروع نحو 10 مليارات دولار.

وقال البيان، إن المشروع يتم تنفيذه من خلال تحالف يضم، شركة حسن علام للمرافق، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة إنفنيتي باور.

وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، سيقوم التحالف المنفذ للمشروع بالبدء في إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لبدء الإنشاء، بعد تسليم الأرض.

الأكبر في الشرق الأوسط

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، إن المشروع من ضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير المصري، أن إنتاج المشروع الضخم عند اكتماله سيصل إلى ٤٨ ألف غيغاواط. ساعة من الطاقة النظيفة سنويا.

وأكد الوزير أن المشروع يسهم في خدمة المناخ، ويساعد على تفادي انبعاث بنحو ٢٣.٨ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

كما أن المشروع سوف يوفر نحو ٢٣ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل، وفقا لتصريحات وزير الكهرباء المصري.

وتستهدف مصر توفير نحو 42% من مزيج الطاقة من مصادر نظيفة لحلول عام 2030.