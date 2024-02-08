هل تتعافى أكبر شركة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم بعد عام كارثي؟

علقت شركة “أورستد” أرباحها وخفضت أهدافها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، حيث تخطط أكبر شركة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم للتعافي بعد 12 شهرًا كارثيًا.

انسحاب من أسواق طاقة الرياح البحرية

وقالت الشركة المدرجة في كوبنهاغن يوم الأربعاء إنها ستلغي أيضا ما يصل إلى 800 وظيفة، وتنسحب من أسواق طاقة الرياح البحرية في النرويج وإسبانيا والبرتغال، مما يمثل تراجعا بعد عدة سنوات من التوسع القوي، وفق فايننشال تايمز.

وصرح الرئيس التنفيذي مادس نيبر، في بيان للشركة بأن التحركات كانت ضرورية لتحويل أورستد إلى “شركة أصغر حجما وأكثر كفاءة” بعد الارتفاع في أسعار الفائدة، والتحديات في الولايات المتحدة التي تركتها مع مخصصات بمليارات الدولارات.

كما وصل التخفيض إلى هدف الشركة لعام 2030 لقدرة الكهرباء المتجددة المثبتة من 50 جيجاوات لتهبط إلى 35-38 جيجاوات، في الوقت الذي زادت فيه الاقتصادات في جميع أنحاء العالم أهدافها للطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الانبعاثات.

ويمكن لكل جيجاوات من القدرة أن تزود حوالي مليون منزل.

“إعادة ضبط” الشركة

وأكد نيبر أنه لا يزال واثقا من التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة، قائلا: إن الشركة بحاجة إلى “إعادة ضبط” لاستعادة ثقة المستثمرين.

وقال: “نحن واثقون جدًا من قدرتنا على خلق القيمة وتنفيذ الخطة بطريقة قوية”. “هذا ليس ما يحتاجه مستثمرونا فحسب، بل أيضًا ما يحتاجه التحول الأخضر لصناعة طاقة خضراء في حالة جيدة.”

وبينما تحاول المجموعة، المملوكة بنسبة 50.1% للحكومة الدنماركية، تحقيق الاستقرار لنفسها، سيتنحى رئيسها توماس ثون أندرسن بعد ما يقرب من عقد من الزمن في منصبه، ويأتي خروجه بعد مغادرة المدير المالي السابق دانييل ليروب ورئيس العمليات ريتشارد هانتر في نوفمبر.

وتوظف الشركة حوالي 9 آلاف شخص على مستوى العالم.

صعود وهبوط أسهم شركة “أورستد”

وشركة “أورستد”، التي كانت في يوم من الأيام محبوبة في سوق الأوراق المالية، ومثالا لشركة النفط والغاز التي تنتقل بنجاح إلى الطاقة المتجددة، ثم انخفض سعر سهمها بأكثر من 70%منذ أن بلغ ذروته في عام 2021 في ذروة جنون المستثمرين بشأن الأسهم الصديقة للبيئة.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 2% تقريبًا في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء.

وقال محللون في RBC إن أورستد “تحتاج الآن إلى تنفيذ مكونات مختلفة من خطتها”.

تحديات صناعة طاقة الرياح البحرية

وتعكس نضالاتها، الضغوط التي تواجه صناعة طاقة الرياح البحرية الأوسع، والتي دافع عنها المستثمرون إلى أن ضربت أسعار الفائدة المرتفعة خطط التوسع الطموحة للغاية وتعطيل سلسلة التوريد في القطاع على مدى العامين الماضيين.

مع ذلك، تعرضت شركة أورستد بشكل خاص للخطر جزئياً بسبب توسعها العدواني والمبكر في السوق الأمريكية التي لا تزال في مرحلة الجنين، حيث كافحت للحصول على إعفاءات ضريبية واشتكت من المتطلبات المرهقة لتصنيع الأجزاء محلياً.

وقال نيبر إن الشركة “شعرت بتأثير تحديات السوق خلال السنوات القليلة الماضية” لكنها “تعلمت من هذه التحديات ونفذت تغييرات كبيرة”.

وقال إن الشركة “ترى علامات جيدة” على أن بعض التحديات في صناعة طاقة الرياح البحرية تنحسر، مع بناء أو توسيع سفن التركيب والمصانع، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من تحديات سلسلة التوريد.

أكبر شركة لتصنيع توربينات الرياح

أعلنت شركة فيستاس، أكبر شركة لتصنيع توربينات محطات طاقة الرياح في العالم، يوم الأربعاء عن العودة إلى الربحية، حيث أعلنت عن أرباح قبل الضرائب لعام 2023 بقيمة 102 مليون يورو بعد خسارة 1.7 مليار يورو في عام 2022، مما يعكس سلسلة توريد أكثر صحة بعد عدة سنوات من تقلص الهوامش.

وقامت الحكومات أيضًا بزيادة الأسعار التي ترغب في دفعها مقابل طاقة الرياح البحرية، بما في ذلك في المملكة المتحدة حيث قررت أورستد العام الماضي المضي قدمًا في أحد أكبر مشاريعها للرياح البحرية، هورنسي 3 قبالة ساحل يوركشاير.

أعلنت “أورستد” عن تحديثها الاستراتيجي إلى جانب نتائجها السنوية، حيث كشفت عن خسارة صافية لعام 2023 بقيمة 20 مليار كرونة دنماركية (2.9 مليار دولار) بما في ذلك خسائر انخفاض القيمة ورسوم إلغاء المشاريع في الولايات المتحدة.

ومع تجريد أعمال الشركة من هذه العناصر، تكون قد حققت أرباحًا صافية بلغت 14.9 مليار كرونة دانمركية. وقال نيبر إنه كان هناك “تقدم قوي في الأعمال الأساسية”.