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طاقة الإماراتية تتفاوض للاستحواذ على “ناتورجي” الإسبانية

طاقة الإماراتية، تجري محادثات للاستحواذ على حصة في “ناتورجي”، التي تصل قيمتها السوقية لنحو 21.42 مليار دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
طاقة الإماراتية تتفاوض للاستحواذ على "ناتورجي" الإسبانية
طاقة الإماراتية تتفاوض للاستحواذ على "ناتورجي" الإسبانية

تجري شركة طاقة الإماراتية، المملوكة لحكومة أبوظبي، محادثات مع الشركة القابضة الإسبانية “كريتريا”، بشأن استحواذ محتمل على شركة الطاقة الإسبانية “ناتورجي”.

وتمتلك شركة “كريتريا“، المساهم الرئيسي في بنك “كايكسابنك”، حصة قدرها 26.7% في  شركة “ناتورجي”.

فيما يمتلك كل من صندوق الاستثمار المباشر “جي.آي.بي”، و”سي.في.سي” نسبة تقارب 20٪ في  شركة “ناتورجي”، لكل منهما على التوالي.

 مفاوضات طاقة الإماراتية للاستحواذ على “ناتورجي”

طاقة الإماراتية تتفاوض للاستحواذ على "ناتورجي" الإسبانية

وبدأت المفاوضات حول صفقة الاستحواذ على “ناتورجي”، منذ أكثر من شهر بمعرفة الحكومة الإسبانية، وشملت طاقة الإماراتية، و”كريتريا” الإسبانية، وصناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة “سي في سي” و”جي آي بي”، حسب مصادر في السوق وفق صحيفة “سينكو دياس” الإسبانية.

وتملك مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي “إيه.دي.كيو” في أبوظبي، أكثر من 90% من شركة طاقة الإماراتية.

مفاوضات الاستحواذ في مرحلة أولية

طاقة الإماراتية تتفاوض للاستحواذ على "ناتورجي" الإسبانية

وأكدت شركة “كريتريا” أنها لم تكن جزءًا من المحادثات بين الطرف الثالث والمساهمين الآخرين في”ناتورجي”، ولا يمكنها تقديم أي معلومات في هذا الصدد.

وأضافت أن المناقشات مع مستثمر لم تحدده كانت في “مرحلة أولية وليس من الممكن التنبؤ بالنتيجة”.

وارتفعت أسهم  شركة “ناتورجي” بنحو 7% في التعاملات الصباحية في مدريد، في حين انخفضت بورصة مدريد بنسبة 1.4%.

 القانون يفرض تقديم عرض استحواذ كامل

طاقة الإماراتية تتفاوض للاستحواذ على "ناتورجي" الإسبانية

وإذا كان تقرير الصحيفة صحيحا، فسيتعين على “طاقة” الإماراتية، إطلاق عرض استحواذ كامل على شركة”ناتورجي” بأكملها، حيث يتطلب التشريع الإسباني تقديم عرض إلزامي عندما يرغب المشتري في الاستحواذ على أكثر من 30% من أي شركة مساهمة عامة.

وقال أنخيل سيمون، الرئيس التنفيذي لشركة “كريتريا”، خلال حدث تجاري في مدريد الاثنين الماضي، إن الشركة تهدف إلى “تعزيز وجودها في الشركات الإسبانية الاستراتيجية في قطاعات البنوك والطاقة والمياه”.

وتبلغ قيمة حصة شركة “كريتريا”، والتي تبلغ نحو 40% في “ناتورجي”، ما يزيد قليلاً عن 8 مليارات يورو، حيث تبلغ قيمة شركة “ناتورجي” السوقية، نحو 20.2 مليار يورو (21.42 مليار دولار)، وفقًا لبيانات LSEG.

شرط الالتزام بإزالة الكربون وأمن الطاقة”

طاقة الإماراتية تتفاوض للاستحواذ على "ناتورجي" الإسبانية

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الإسبانية: “هذه شركة رئيسية في نظام الطاقة الإسباني ونريد الاستقرار والالتزام بإزالة الكربون وأمن الطاقة”، رافضا الخوض في التفاصيل.

ووفق تقرير صحيفة”سينكو دياس”، فإن الصفقة ستتضمن وضع شروط محددة على طاقة الإماراتية، كجزء من موافقة الحكومة الإسبانية على أي اتفاقية.

وأضافت الصحيفة، أن من بين الأصول الاستراتيجية الرئيسية لشركة ناتورجي، عقود الغاز المبرمة مع الجزائر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...