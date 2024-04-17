“طاقة” الإماراتية تسعى للاستحواذ على “ناتورجي” الإسبانية للطاقة

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء، أنها تجري محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في شركة الطاقة الإسبانية “ناتورجي” وهم مجموعة “كراتيريا كايكسا” الإسبانية بشأن التعاون في شركة “ناتورجي”.

كما ذكرت “طاقة” أنها تبحث مع صندوقين للاستثمار المباشر هما “سي في سي” و”جي آي بي” بهدف التوصل لاتفاق استحواذ كامل محتمل على مجموعة الطاقة الإسبانية.

وتمتلك “كراتيريا كايكسا”، المساهم الرئيسي في بنك كايكسابنك، حصة قدرها 26.7 بالمئة في ناتورجي. ويملك صندوقا الاستثمار المباشر “جي آي بي” و”سي في سي” حصلة تبلغ حوالي 20 بالمئة لكل منهما.

وقالت “طاقة” أنه سيتعين عليها لإتمام هذا الاستحواذ أن تقدم عرض استحواذ كاملا على الشركة بأكملها.

وأضافت أنها تجري أيضا محادثات مع كراتريا حول اتفاق شراكة محتمل. وقالت إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع “كراتيريا كايكسا” أو “سي في سي” أو “جي آي بي” حتى الآن.

ويتطلب القانون الإسباني تقديم عرض شراء إلزامي عندما يرغب المشتري في الاستحواذ على أكثر من 30 بالمئة من أي شركة مساهمة عامة.

ويستلزم الحصول على موافقة الحكومة الإسبانية لإتمام الصفقة، لأن “ناتورجي” تعد لاعبا رئيسيا في نظام الطاقة في البلاد.

وتعتبر “ناتورجي” أكبر شركة غاز في اسبانيا وتقوم أيضا بتوسيع أعمالها في قطاع الطاقة المتجددة، إذ وصلت إلى نحو 6.5 جيغاوات من القدرة الإجمالية في نهاية العام الماضي. ولديها عقود غاز مع الجزائر، بالإضافة إلى عقد طويل الأجل لاستيراد نحو ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي كل عام.