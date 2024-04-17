فريق التحرير by فريق التحرير

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“طاقة” الإماراتية تسعى للاستحواذ على “ناتورجي” الإسبانية للطاقة

يتطلب القانون الإسباني تقديم عرض شراء إلزامي عندما يرغب المشتري في الاستحواذ على أكثر من 30 بالمئة من أي شركة مساهمة عامة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء، أنها تجري محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في شركة الطاقة الإسبانية “ناتورجي” وهم مجموعة “كراتيريا كايكسا” الإسبانية بشأن التعاون في شركة “ناتورجي”.

كما ذكرت “طاقة” أنها تبحث مع صندوقين للاستثمار المباشر هما “سي في سي” و”جي آي بي” بهدف التوصل لاتفاق استحواذ كامل محتمل على مجموعة الطاقة الإسبانية.

وتمتلك “كراتيريا كايكسا”، المساهم الرئيسي في بنك كايكسابنك، حصة قدرها 26.7 بالمئة في ناتورجي. ويملك صندوقا الاستثمار المباشر “جي آي بي” و”سي في سي” حصلة تبلغ حوالي 20 بالمئة لكل منهما.

وقالت “طاقة” أنه سيتعين عليها لإتمام هذا الاستحواذ أن تقدم عرض استحواذ كاملا على الشركة بأكملها.

وأضافت أنها تجري أيضا محادثات مع كراتريا حول اتفاق شراكة محتمل. وقالت إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع “كراتيريا كايكسا” أو “سي في سي” أو “جي آي بي” حتى الآن.

ويتطلب القانون الإسباني تقديم عرض شراء إلزامي عندما يرغب المشتري في الاستحواذ على أكثر من 30 بالمئة من أي شركة مساهمة عامة.

ويستلزم الحصول على موافقة الحكومة الإسبانية لإتمام الصفقة، لأن “ناتورجي” تعد لاعبا رئيسيا في نظام الطاقة في البلاد.

وتعتبر “ناتورجي” أكبر شركة غاز في اسبانيا وتقوم أيضا بتوسيع أعمالها في قطاع الطاقة المتجددة، إذ وصلت إلى نحو 6.5 جيغاوات من القدرة الإجمالية في نهاية العام الماضي. ولديها عقود غاز مع الجزائر، بالإضافة إلى عقد طويل الأجل لاستيراد نحو ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي كل عام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...