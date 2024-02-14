فريق التحرير by فريق التحرير

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أرباح “طاقة الإماراتية” تقفز 107% في 2023 مدعومة بصفقة “أدنوك للغاز”

سيتم تخصيص 35 مليار درهم لأعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه.

فريق التحرير by فريق التحرير
طاقة الإماراتية

حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أرباحًا صافية قياسية في عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 107% لتصل إلى 17.8 مليار درهم.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بشكل أساسي بالزيادة المحققة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليارات درهم نتيجة الاستحواذ على حصة 5% في أدنوك للغاز.

طاقة الإماراتية

الأداء المالي لـ طاقة الإماراتية:

  • بلغ صافي الربح بعد استبعاد البنود المسجلة لمرة واحدة 7 مليارات درهم، أي أقل بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق.
  • ارتفعت إيرادات الشركة 3% إلى 51.7 مليار درهم.
طاقة الإماراتية

خطط الشركة للمستقبل:

  • تخطط شركة طاقة لإنفاق 75 مليار درهم بحلول 2030.
  • يشمل ذلك إنفاق 40 مليار درهم على شبكاتها للنقل والتوزيع القائمة في دولة الإمارات.
  • سيتم تخصيص باقي المبلغ وقدره 35 مليار درهم لأعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه.
  • من المتوقع أن تستثمر الشركة 55% من هذا المبلغ في شركة “مصدر”.
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فريق التحرير

فريق التحرير

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