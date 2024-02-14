أرباح “طاقة الإماراتية” تقفز 107% في 2023 مدعومة بصفقة “أدنوك للغاز”

حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أرباحًا صافية قياسية في عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 107% لتصل إلى 17.8 مليار درهم.
وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بشكل أساسي بالزيادة المحققة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليارات درهم نتيجة الاستحواذ على حصة 5% في أدنوك للغاز.
الأداء المالي لـ طاقة الإماراتية:
- بلغ صافي الربح بعد استبعاد البنود المسجلة لمرة واحدة 7 مليارات درهم، أي أقل بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق.
- ارتفعت إيرادات الشركة 3% إلى 51.7 مليار درهم.
خطط الشركة للمستقبل:
- تخطط شركة طاقة لإنفاق 75 مليار درهم بحلول 2030.
- يشمل ذلك إنفاق 40 مليار درهم على شبكاتها للنقل والتوزيع القائمة في دولة الإمارات.
- سيتم تخصيص باقي المبلغ وقدره 35 مليار درهم لأعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه.
- من المتوقع أن تستثمر الشركة 55% من هذا المبلغ في شركة “مصدر”.