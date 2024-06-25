أدنوك تعرض 12.5 مليار دولار للاستحواذ على كوفيسترو

أعلنت شركة “كوفيسترو” الألمانية للكيماويات، يوم الاثنين، أنها ستتيح لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الاطلاع على مستنداتها وتسريع وتيرة المفاوضات بناءً على عرض استحواذ محدث بقيمة 11.7 مليار يورو (12.5 مليار دولار)، وذلك بعد أكثر من عام على إبداء الشركة الإماراتية رغبتها في الاستحواذ على أعمال “كوفيسترو”.

وأعربت شركة “كوفيسترو“، المتخصصة في صناعة البلاستيك والكيماويات المستخدمة في البناء والهندسة، عن اعتقادها بإمكانية التوصل إلى تفاهم مشترك حول الجوانب الأساسية لصفقة محتملة تتضمن دعم استراتيجية النمو الإضافية للشركة.

وأوضحت “كوفيسترو” أن المفاوضات، التي كانت مفتوحة في السابق، ستصبح الآن مفاوضات ملموسة، حيث ستتيح الشركة المعلومات اللازمة لإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد أن قدمت “أدنوك” عرضًا بقيمة 62 يورو للسهم، وهو أعلى من عرض سابق بقيمة 60 يورو للسهم.

وأكدت “كوفيسترو” أن المحادثات ستسير بوتيرة مناسبة، دون تأكيدات بشأن التوصل لاتفاق نهائي. من جهته، رحب متحدث باسم “أدنوك” بقرار “كوفيسترو”، معربًا عن التطلع إلى العمل المشترك لإحراز تقدم سريع في إجراءات الفحص النافي للجهالة لهذه الصفقة المهمة، مؤكدًا أن هذا هو العرض النهائي لأدنوك.

استغرق الجانبان أكثر من عام للوصول إلى هذه المرحلة، حيث تم الإعلان عن العرض الأولي غير الرسمي الذي قدمته “أدنوك” لشركة “كوفيسترو” في يونيو 2023، ولكن لم تدخل الشركة الألمانية في مفاوضات رسمية مفتوحة إلا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.