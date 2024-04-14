صراع عمالقة الطاقة.. 3 دول عربية تُنافس كبار اللاعبين في قائمة أكبر 10 منتجين للغاز الطبيعي

كشفت بيانات Statista عن استقرار الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي في عام 2022 عند 4.09 تريليون متر مكعب.

وعلى الرغم من استمرار روسيا في احتلال المرتبة الثانية عالميًا من حيث الإنتاج والثانية من حيث التصدير، إلا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن روسيا لم تُوفر سوى 15% من احتياجات دوله من الغاز الطبيعي في عام 2023، مقارنة بـ 45% في عام 2021، وفي المقابل، قامت روسيا بتحويل تجارة تصدير الطاقة إلى الشرق، حيث تُقدم الصين والهند الدعم لاحتياجاتها من الغاز الطبيعي.

أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي

الولايات المتحدة

يصل إنتاج أمريكا من الغاز الطبيعي: 1.03 تريليون متر مكعب

تُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية عاصمة الغاز الطبيعي في العالم، حيث تُسيطر على 25% من الإنتاج العالمي، مع كميات هائلة تزيد عن 350 مليار متر مكعب خلال العقد الماضي. ويعود هذا الارتفاع ارتفاع أسعار الفحم، والتطورات التكنولوجية حيث شهدت تقنيات استخراج الغاز الطبيعي، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.

ولكن الولايات المتحدة ليست فقط منتجًا رئيسيًا للغاز الطبيعي، بل هي أيضًا أكبر مستهلك له. في عام 2022، شهد الطلب الأمريكي على الغاز الطبيعي ارتفاعًا هائلًا ليصل إلى 881 مليار متر مكعب، ويستخدم من أجل احتياجات التدفئة وتوليد الكهرباء.

روسيا

يصل إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي: 699 مليار متر مكعب.

تُعد روسيا ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر منتج له أيضًا، مع امتلاكها لأكبر احتياطي معروف للغاز الطبيعي على مستوى العالم. حيث تمتلك غازبروم، مجموعة الطاقة المملوكة للدولة، حصة 16.3% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يرتكز إنتاج الغاز في روسيا في غرب سيبيريا، وفي العقد الماضي، تحول الاستثمار إلى مناطق أخرى مثل يامال وسيبيريا الشرقية والشرق الأقصى، بالإضافة إلى منطقة القطب الشمالي البحرية.

إيران

يصل حجم إنتاج إيران من الغاز الطبيعي: 244 مليار متر مكعب.

تُعد إيران ثالث أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، حيث تُمثل حوالي 6% من الإنتاج العالمي. وتحتل إيران أيضًا المرتبة الثانية من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي.

ولكن على الرغم من هذه الثروة الهائلة، فإن بنية إيران التحتية للغاز الطبيعي بعيدة عن أكبر منتجين للغاز الطبيعي في العالم، وهما روسيا والولايات المتحدة.

ففي عام 2022، كان إنتاج الغاز الطبيعي الإيراني حوالي ثلث إنتاج روسيا وربع إنتاج الولايات المتحدة فقط.

الصين

يصل حجم إنتاج الصين من الغاز الطبيعي: 219 مليار متر مكعب.

تسعى الصين جاهدة لتقليل تلوث الهواء وتحقيق أهدافها المناخية من خلال التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي. وقد شهدت البلاد خلال العقد الماضي تضاعفًا في إنتاجها من الغاز الطبيعي.

ومع ذلك، لا تزال الصين تعتمد على الواردات لتلبية ما يقرب من نصف احتياجاتها من الغاز، وتأتي أستراليا وتركمانستان والولايات المتحدة وماليزيا وروسيا وقطر على رأس الدول المصدرة للغاز إلى الصين.

كندا

حجم إنتاج كندا من الغاز الطبيعي: 205 مليار متر مكعب.

تُعد كندا من الدول الغنية باحتياطيات الغاز الطبيعي، حيث تمتلك 83 تريليون قدم مكعب مؤكدة. يتركز معظم هذا الغاز في الحوض الرسوبي الكندي الغربي (WCSB)، بينما تحتوي مناطق أخرى مثل نيوفاوندلاند ونوفا سكوتيا، ومنطقة القطب الشمالي، وساحل المحيط الهادئ على كميات كبيرة أيضاً.

وتعد أيضًا من اكبر مصدري الغاز الطبيعي، حيث تعتمد بشكل حصري على خطوط الأنابيب، مع الولايات المتحدة كشريكها التجاري الوحيد. ففي عام 2022، شكّلت واردات الغاز الطبيعي الأمريكي من كندا 99% من إجمالي وارداتها.

وتعود محدودية تصدير الغاز الكندي إلى افتقاره للبنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله غير قادر على تلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي كبديل عن روسيا في الوقت الحالي.

قطر

يصل حجم إنتاج قطر من الغاز الطبيعي: 170 مليار متر مكعب.

تحتل قطر المرتبة السادسة عالميًا في قائمة الدول الأكثر انتاجًا للغاز الطبيعي، حيث تمتلك أكبر احتياطي مؤكد للغاز الطبيعي، يتركز معظم احتياطيات الغاز القطري في حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.

أستراليا

يصل حجم إنتاج أستراليا من الغاز الطبيعي: 162 مليار متر مكعب.

شهدت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال نموًا هائلاً خلال العقد الماضي، مدفوعةً ببدء تشغيل العديد من مرافق الإنتاج الجديدة. ونتيجة لذلك، تحتل أستراليا اليوم مرتبة متقدمة، حيث تمتلك ثاني أكبر قدرة تشغيلية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.

في أواخر عام 2023، أعلنت شركة الطاقة الأسترالية الكبرى “سانتوس” عن توقعاتها لانخفاض إنتاجها من الغاز الطبيعي لعام 2024. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اقتراب حقل الغاز البحري “بايو-أوندان” في بحر تيمور من النضوب.

النرويج

يصل حجم إنتاج النرويج من الغاز الطبيعي: 128 مليار متر مكعب.

تُعد النرويج ثامن أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر له، حيث حلت محل روسيا كمورد رئيسي لسوق الغاز الطبيعي الأوروبي. في عام 2023، وصلت حصة النرويج من إمدادات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي إلى 30.3%، مما يُبرز دورها المحوري في أمن الطاقة الأوروبي.

وللاستجابة للطلب المتزايد، عززت شركات الغاز الطبيعي النرويجية إنتاجها. وفي منتصف عام 2023، منحت الحكومة النرويجية الضوء الأخضر لـ 19 مشروعًا جديدًا لاستخراج النفط والغاز في البلاد.

ومع ذلك، تواجه صناعة النفط والغاز النرويجية الآن بعض المخاوف. ففي أوائل عام 2024، ظهرت لوائح تغير المناخ المقترحة التي قد تفرض حظرًا على مشاريع التصدير الجديدة في بحر بارنتس.

السعودية

يصل حجم إنتاج السعودية من الغاز الطبيعي: 105 مليار متر مكعب.

احتلت السعودية المركز التاسع عالميًا في قائمة الدول الأكثر إنتاجًا للغاز الطبيعي، حيث شهدت زيادة ملحوظة في إنتاجها خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 10%، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 105 مليارات متر مكعب.

ويأتي هذا النمو الكبير في الإنتاج إلى حد كبير إلى ازدياد تطوير آبار الغاز الطبيعي المستقلة، بالإضافة إلى منح شركة أرامكو عقودًا لشركات الطاقة الراغبة في تطوير حقل “الجافورة”، وهو أكبر حقل للغاز غير التقليدي في البلاد، ويقع بالقرب من الخليج العربي، وفقًا لتقارير Mordor Intelligence.

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لا تصدر حاليًا إنتاجها من الغاز الطبيعي، إلا أنها تخطط لبدء تصديره بحلول عام 2030.

وتسعى المملكة إلى استبدال “النفط الخام وزيت الوقود والمولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل بالغاز الطبيعي وتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030″، مما من المرجح أن يُؤدي إلى زيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، ووفقًا لتقييم الأثر البيئي.

الجزائر

يصل حجم إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي: 102 مليار متر مكعب.

تحتل الجزائر مكانة مرموقة عالميًا في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم، وعلى الرغم من انخفاض صادراتها من الغاز الطبيعي بنسبة 10.6% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، إلا أن هذا الرقم لا يزال مرتفعًا بنسبة 24% مقارنة بعام 2020.

وتعد أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات الجزائر من الغاز الطبيعي، حيث ذهب ما يقرب من 85% من صادراتها في عام 2022 لتغذية الطلب على الغاز الطبيعي في دول القارة الأوروبية.

وتظهر توقعات الحكومة الجزائرية تفاؤلها بمستقبل قطاع الغاز الطبيعي في البلاد، حيث تتوقع زيادة في إنتاجها من الغاز الطبيعي سنويًا بنسبة 1.4% من 2023 إلى 2028.