هل تستأنف مصر صادرات الغاز بدءا من أبريل؟

تتجه مصر لشراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق لتفادي حدوث نقص في الوقود خلال فصل الصيف، بعد أن كانت البلاد قد استأنفت صادرات الغاز للتو – وإن كان بكميات أقل بكثير – هذا الشتاء، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وكشفت المصادر أن الحكومة المصرية استفسرت عن الغاز الطبيعي المسال للتسليم اعتبارا من الشهر المقبل، وخلال فصل الصيف، باستخدام محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال الأردنية في مدينة العقبة، مع خطط لإنشاء محطة عائمة خاصة بها لاحقا، وذلك بعد استئناف صادرات الغاز المسال خلال الشتاء.

وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، مما حول البلاد إلى مصدر للوقود.

والآن قلبت المخاطر الناجمة عن تغير المناخ هذا السيناريو رأسا على عقب، وأوقفت مصر صادرات الغاز تماما، وبدأـ في استيراده، كما تزيد التوترات الجيوسياسية من صعوبة استيراد الإمدادات.

ما الذي دفع مصر لتغيير خطتها؟

بعد أن أصبحت صادرات الغاز لمصر، نقطة ايجابية، وباتت مصدرا صافيا للغاز الطبيعي المسال في عام 2018، وتحولت مصر لتكون مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وذلك بالاستفادة من الطاقة الإنتاجية البالغة 12 مليون طن سنويا لمحطتي إسالة الغاز في دمياط ، وإدكو.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث انخفض إنتاج البلاد من الغاز، وارتفع الطلب المحلي جنبا إلى جنب مع موجات الحر الشديد خلال الصيف، ووقف إسرائيل مؤقتا لإمدادات الغاز، كل ذلك أدى إلى إخراج تلك الخطط عن مسارها.

وتراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 52% على أساس سنوي في عام 2023 إلى 3.52 مليون طن.

مصر – التي تستخدم الغاز للتبريد للهروب من الحرارة الشديدة – تريد تأمين الغاز الطبيعي المسال لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المزمن في الصيف الماضي، وفقا لأحد المصادر. وذلك عندما تسببت درجات الحرارة التي تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميًا.

كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ.

وأوقفت البلاد صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الأكثر حرارة في العام الماضي.

استئناف مصر لصادرات الغاز في الشتاء

وبينما استؤنفت هذه الشحنات في الشتاء الماضي، إلا أنها تخلفت عن المستويات المعتادة لهذا الموسم، حسبما تظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ.

وتستخدم مصر الغاز إلى جانب قطاع الطاقة، في تغذية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل إنتاج الأسمدة.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في أكتوبر إن الصادرات ستستمر حتى مارس أو أبريل قبل استخدام الوقود محليا خلال فصل الصيف.

وتظهر بيانات تتبع السفن أن البلاد استوردت أربع شحنات فقط منذ عام 2019.

غادرت وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة BW سنغافورة ميناء الاستيراد في العين السخنة بمصر في نوفمبر بعد انتهاء اتفاق الإيجار، مما ترك البلاد دون أصول تضمن أمن الإمدادات، وبعدها وقعت مصر اتفاقا مع الأردن في يونيو الماضي بهدف الاستخدام المشترك لمرفق استيراد الغاز الطبيعي المسال العائم في العقبة، في حالة الطوارئ.

تحديات قناة السويس

لكن استئناف الواردات قد يكون صعبا، مع تجنبت شركات الشحن البحر الأحمر – وبالتالي قناة السويس – لعدة أشهر في أعقاب هجمات الحوثيين المسلحة على السفن والضربات التي قادتها الولايات المتحدة والتي لم تفعل الكثير حتى الآن لإحلال السلام في المنطقة.

ونتيجة لذلك، كانت أغلب السفن تسافر في مسارات أطول حول أفريقيا، الأمر الذي يضيف أياماً وتكاليف شحن إلى الرحلات، في حين ارتفعت أقساط التأمين على المغامرة في البحر الأحمر إلى عنان السماء.

لقد خسرت مصر بالفعل جزء كبير من إيرادات رسوم قناة السويس.

وسيكون تجديد واردات الغاز الطبيعي المسال بمثابة تكلفة إضافية، حيث حصلت البلاد على أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات الدولية بسبب أزمة اقتصادية أوسع نطاقاً.