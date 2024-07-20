صادرات السعودية النفطية للصين تتراجع 13% منذ بداية 2024

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، تراجع واردات الصين من النفط الخام السعودي في حزيران / يونيو على أساس سنوي 14 بالمئة إلى 6.82 مليون طن. وانخفضت الشحنات من المملكة منذ بداية العام 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 40.38 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، في النصف الأول من هذا العام خمسة بالمئة مع تهافت المصافي على الخام منخفض السعر.

وأظهرت البيانات تراجع إجمالي الواردات من روسيا، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب والشحنات، في يونيو على أساس سنوي 20 بالمئة إلى 8.43 مليون طن أو ما يعادل 2.05 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.

ويأتي هذا انخفاضا من 2.1 مليون برميل يوميا في أيار/ مايو، وأيضا في تراجع عن يونيو من عام 2023 عندما تم تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.56 مليون برميل يوميا.

ويعود تراجع الواردات من روسيا في يونيو جزئيا إلى ضعف الطلب من مؤسسات معالجة النفط المستقلة في الصين، حيث أجبرها تضاؤل ​​الهوامش وسط ضعف الطلب المحلي على الوقود على تقليص عملياتها إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2020.

كما انخفض الطلب على خام الأورال الروسي الذي يتم تحميله من موانئ أوروبية، إذ أدى التوتر في البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وانخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام 11 بالمئة عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، بينما سجلت الواردات خلال الأشهر الستة الأولى انخفاضا سنويا نادرا بلغ 2.3 بالمئة متأثرة بطلب محلي أضعف من المتوقع في الوقت الذي يكابد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي.

ولم تسجل الصين أي واردات من إيران أو فنزويلا الشهر الماضي.

وانخفضت الشحنات من الولايات المتحدة 60 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.21 مليون طن في يونيو.