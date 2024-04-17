صادرات السعودية النفطية ترتفع إلى 6.3 مليون برميل يومياً

كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في شباط / فبراير 20 ألف برميل يومياً إلى 6.317 مليون برميل يوميا من 6.297 مليون برميل يومياً في كانون الثاني / يناير.

وكانت صادرات السعودية من النفط الخام قد تراجعت بنسبة 0.2% إلى 6 ملايين و297 ألف برميل يومياً في يناير الماضي مقابل 6 ملايين و308 آلاف في كانون الأول / ديسمبر 2023.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.