فريق التحرير by فريق التحرير

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صادرات السعودية النفطية ترتفع إلى 6.3 مليون برميل يومياً

تقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في شباط / فبراير 20 ألف برميل يومياً إلى 6.317 مليون برميل يوميا من 6.297 مليون برميل يومياً في كانون الثاني / يناير.

وكانت صادرات السعودية من النفط الخام قد تراجعت بنسبة 0.2% إلى 6 ملايين و297 ألف برميل يومياً في يناير الماضي مقابل 6 ملايين و308 آلاف في كانون الأول / ديسمبر 2023.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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