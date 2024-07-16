شركتان صينيتان توقعان صفقات بـ 3 مليارات دولار في السعودية

وقعت شركتان صينيتان للطاقة الشمسية صفقات بقيمة نحو 3 مليارات دولار لبناء محطات في المملكة العربية السعودية، مما يسلط الضوء على حملة المملكة الغنية بالنفط لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وقالت شركة “تي سي إل زونغهوان” للطاقة المتجددة، ثاني أكبر شركة لتصنيع رقائق الطاقة الشمسية في العالم، اليوم الثلاثاء إنها ستدخل في شراكة مع صندوق الثروة السيادية السعودي صندوق الاستثمار العام وشركة “فيجن اندستريز” في مصنع بقيمة 2.08 مليار دولار.

واتفقت شركة جينكو سولار الصينية العملاقة للألواح الشمسية مع صندوق الاستثمارات العامة على مشروع مشترك تبلغ قيمته نحو 985 مليون دولار. وستكون شركة “فيجن اندستريز”، وهي شركة خاصة لتصنيع الطاقة المتجددة، مساهماً أيضاً في المشروع المشترك.

كما وقعت شركة صن جرو باور سبلاي الصينية لصناعة العواكس الضوئية اتفاقاً مع شركة الجهاز القابضة السعودية لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 جيجاوات في الساعة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وذكرت الشركة في بيان إن المشروع، المتوقع تسليمه هذا العام، سيعزز استقرار شبكة الكهرباء في السعودية وسيساعد في تحقيق رؤية 2030 التي تتبناها المملكة.

ووفقا للمصدر ذاته فإن صندوق الثروة السيادي للمملكة وشركة “رؤية للصناعة” السعودية، سيوقعان اتفاقية مع شركة “إنفيجن إنرجي” خلال هذا الأسبوع وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وستشمل الصفقة صندوق الاستثمارات العامة الذي يسيطر على ما يقرب من تريليون دولار من الأصول، والشركتين الآخريين لبناء مصنع لتصنيع توربينات الرياح في السعودية، وذلك كجزء من جهود المملكة لتوطين سلاسل التوريد، بحسب “بلومبيرغ”.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات سرية في تصريح لوكالة “بلومبيرغ” إنه “من المتوقع أن تكون “إنفيجن إنرجي” الصينية هي المستثمر الأكبر في الشراكة الثلاثية”.

وأوضحت “بلومبيرغ” أن صندوق الاستثمارات العامة وشركة “رؤية للصناعة” لم يستجيبا على الفور لطلبات التعليق، بينما رفضت شركة “إنفجين إنرجي” التعليق.

جدير بالذكر أنه في العام 2021 أطلقت المملكة مبادرة “السعودية الخضراء”، وهي خطة مستدامة طويلة الأجل للعمل المناخي.

وتعمل المبادرة وفقا لثلاثة أهداف شاملة هي تقليل الانبعاثات الكربونية، والتشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية.

وتسعى السعودية إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.