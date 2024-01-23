شركة إماراتية تطور مصفاة أوغندية بقيمة 4 مليارات دولار

اختارت أوغندا شركة “ألفا إم.بي.إم” للاستثمارات الإماراتية، ومقرها دبي، للمساعدة في تطوير مصفاة تخطط لها وتبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار لتكرير قدر من خامها، كما قالت وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية الأوغندية روث نانكابيروا اليوم الثلاثاء، وفق وكالة “رويترز”.

وأنهت أوغندا في تموز / يوليو من العام الماضي المفاوضات مع كونسورتيوم يضم وحدة تابعة لشركة بيكر هيوز الأمريكية بسبب عجز الشركة عن توفير التمويل في الوقت المناسب.

وتعول أوغندا على مصفاة النفط التي تبلغ طاقتها 60 ألف برميل يوميا من أجل صناعة الهيدروكربونات الناشئة.

وتتوقع أوغندا البدء في ضخ الخام للأغراض التجارية في 2025 من حقول في حوض ألبرتين في غرب البلاد بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية.