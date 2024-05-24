أرامكو وأدنوك تدرسان الاستحواذ على أصول شل في جنوب إفريقيا

أفادت وكالة “بلومبرغ” أن شركتي “أرامكو” السعودية و”أدنوك” الإماراتية من بين الشركات التي تدرس تقديم عروض لشراء أصول شركة “شل” في جنوب إفريقيا، والتي تشمل شبكة واسعة من محطات الخدمة وأعمال إمدادات الوقود.

وتواجه الشركتان منافسة من شركات أخرى، بما في ذلك شركة “ساسول” الجنوب إفريقية، التي تدرس بدورها تقديم عرض بقيمة قد تتجاوز 800 مليون دولار، وشركتي “بوما إنرجي” و”غلينكور”.

وتشير مصادر الوكالة إلى أن المداولات لا تزال في مراحلها الأولية، وقد يظهر المزيد من مقدمي العروض في الأسابيع المقبلة.

وكانت شركة “شل” قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها بيع أصولها المتبقية في جنوب إفريقيا، بعد إغلاق مصفاة النفط “سابريف” في ديربان عام 2022.

وتشمل أصول شل عمليات تموين الطائرات والسفن وإمدادات عمليات البناء والطرق، بالإضافة إلى شبكة تضم 600 محطة خدمة في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الصفقات الدولية التي أبرمتها كل من “أدنوك” و”أرامكو” مؤخرًا.

فقد أعلنت “أدنوك” عن استحواذها على حصص في مشروعين لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتوسعت شركة “أدنوك للتوزيع” التابعة لها في مصر وتسعى لتحقيق المزيد من النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبها، استحوذت “أرامكو” على شركة توزيع الوقود “Esmax Distribucion” في تشيلي العام الماضي وأعمال النفط لشركة “فالفلين” في عام 2022، في إطار استراتيجيتها لتوسيع وجودها في مجال الصناعات التحويلية والتجزئة على مستوى العالم.