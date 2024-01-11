شركات التكرير الصينية تطلب كميات أقل من الخام السعودي 

تراجعت طلبيات شركات التكرير الصينية على النفط الخام من السعودية لشهر شباط / فبراير، رغم تطبيق المملكة أكبر خفض للسعر في 13 شهراً، كما نقلت وكالة “رويترز” اليوم عن مصادر مطلعة.

وطلبت المصافي الصينية نحو 38.5 مليون برميل للتحميل في فبراير بما يقل عن 40 مليون برميل لشهر كانون الثاني / يناير، كما ذكرت مصادر تجارية.

وخفضت شركة أرامكو السعودية يوم الأحد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين للتحميل في فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهراً إذ خفضته بمقدار دولارين للبرميل عن سعر كانون الثاني / يناير ليصبح عند 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو مستوى لم يتكرر منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

وقال أحد المتعاملين في مصفاة تكرير في شمال آسيا “جاء خفض السعر متأخراً جداً. وضعت مصافي التكرير بالفعل خططا لشراء النفط والإنتاج قبل أن تكشف السعودية عن سعر البيع الرسمي”.

وأسعار النفط السعودي أعلى بنحو دولارين عن خامات قدمها الشهر الماضي مزودون آخرون في المنطقة مما دفع المصافي لطلب شحنات أقل من السعودية لشراء بدائل أرخص من السوق الفورية.

وأبلغت أرامكو خمسة مشترين على الأقل في شمال آسيا إنها ستقدم كل الكميات المتعاقد عليها في فبراير. وأعلنت المملكة التزامها بتمديد عمليات الخفض الطوعية لإنتاج النفط خلال الربع الأول من 2024.