شراكات القطاعين العام والخاص تضمن حلولا مستدامة للمياه وتحقق رؤية السعودية 2030

نتيجة للتوسع الحضري السريع والنمو الصناعي، تتصاعد مشكلة ندرة المياه بشكل كبير في المملكة العربية السعودية الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول مستدامة لإدارة المياه، وفي هذا السياق يبرز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص كضرورة استراتيجية لتعزيز الابتكار والكفاءة في استخدام المياه.

يتماشى هذا التوجه مع رؤية السعودية 2030 التي تولي الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية أهمية قصوى وتسخر لها كافة السبل لتحقيقه، وأكبر مثال على ذلك هو الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تتيح فرصة ذهبية للهيئات الحكومية وكيانات القطاع الخاص للتعاون من أجل تسريع نشر التقنيات الرقمية التي تحسن من استخدام المياه وتخفف من ندرتها، وتحسين الابتكار والكفاءة في استخدام المياه بشكل فاعل، بل ويمكن لهذه الشراكات أيضًا أن تلعب دورًا هامًا في وضع أطر تنظيمية تُعزز المحافظة على المياه، وتدعم المبادرات الوطنية مثل مبادرة السعودية الخضراء وحملتها “لنجعلها خضراء”.

و بهذه المناسبة المميزة، نُناشد القادة الحكوميين ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية للعمل على تضافر الجهود لضمان الإدارة المستدامة للمياه، من خلال إبرام شراكات قوية بين القطاعين، ووضع سياسات مائية عادلة، وتطبيق آليات مراقبة صارمة لحماية مواردنا المائية الثمينة، و ذلك عن طريق العمل الجماعي والابتكار والالتزام الراسخ باستدامة المياه، لكي نصل لصنع مستقبل تُثمن فيه كل قطرة ماء، لنضمن بذلك إرثًا مزدهرًا للأجيال القادمة في المملكة.