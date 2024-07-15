مشروع جديد لتوسيع شبكة غاز الإمارات بكلفة 2 مليار درهم

أعلنت أدنوك للغاز، اليوم عن ترسية عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء (هندسة وبناء) لتنفيذ المراحل المتبقية من مشروع استدامة لتوسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إرساء العقود، بقيمة إجمالية 2 مليار درهم إماراتي (550 مليون دولار أمريكي)، على كل من:

مجموعة الجرافات البحرية الوطنية

شركة جلفار للهندسة والمقاولات

وستُساهم هذه العقود في إعادة توجيه ما يقارب 70% من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي الإماراتي من خلال برنامج تعزيز المحتوى الوطني في أدنوك، وذلك لدعم وتنويع النمو الاقتصادي المحلي.

ويهدف مشروع “استدامة” إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي تديرها الشركة من 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر.

وسيمكن ذلك من نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية، مع ضمان أمن الطاقة واستدامتها وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء الدولة.

وبعد استكمال عملية نقل ملكية مشروع “استدامة” إلى أدنوك، ستستمر أدنوك للغاز في إدارة وتشغيل المشروع للاستفادة من خبرتها الواسعة في مجال بناء وإدارة خطوط الأنابيب.

وستقوم أدنوك بتغطية جميع النفقات الرأسمالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية.

وقال الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: “أن نقل ملكية مشروع “استدامة” إلى أدنوك سيتيح للشركة الاستفادة من توسعة شبكة خطوط الأنابيب وتحسين كفاءة النفقات الرأسمالية لتحقيق أقصى قيمة لمساهميها.”

وستكمل أدنوك للغاز تنفيذ مشروع استدامة مع التزامها بتوسيع أعمالها داخل الدولة.

وستدفع الشركة رسوم نقل متغيرة إلى أدنوك مقابل الإنتاج الفعلي للخط.

كما ستتلقى أدنوك للغاز رسومًا لإدارة وصيانة المشروع نيابة عن أدنوك.