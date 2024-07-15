فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

مشروع جديد لتوسيع شبكة غاز الإمارات بكلفة 2 مليار درهم

ستُساهم هذه العقود في إعادة توجيه ما يقارب 70% من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج تعزيز المحتوى الوطني في أدنوك

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت أدنوك للغاز، اليوم عن ترسية عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء (هندسة وبناء) لتنفيذ المراحل المتبقية من مشروع استدامة لتوسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إرساء العقود، بقيمة إجمالية 2 مليار درهم إماراتي (550 مليون دولار أمريكي)، على كل من:

  • مجموعة الجرافات البحرية الوطنية
  • شركة جلفار للهندسة والمقاولات

وستُساهم هذه العقود في إعادة توجيه ما يقارب 70% من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي الإماراتي من خلال برنامج تعزيز المحتوى الوطني في أدنوك، وذلك لدعم وتنويع النمو الاقتصادي المحلي.

ويهدف مشروع “استدامة” إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي تديرها الشركة من 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر.

وسيمكن ذلك من نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية، مع ضمان أمن الطاقة واستدامتها وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء الدولة.

وبعد استكمال عملية نقل ملكية مشروع “استدامة” إلى أدنوك، ستستمر أدنوك للغاز في إدارة وتشغيل المشروع للاستفادة من خبرتها الواسعة في مجال بناء وإدارة خطوط الأنابيب.

وستقوم أدنوك بتغطية جميع النفقات الرأسمالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية.

وقال الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: “أن نقل ملكية مشروع “استدامة” إلى أدنوك سيتيح للشركة الاستفادة من توسعة شبكة خطوط الأنابيب وتحسين كفاءة النفقات الرأسمالية لتحقيق أقصى قيمة لمساهميها.”

الإمارات

وستكمل أدنوك للغاز تنفيذ مشروع استدامة مع التزامها بتوسيع أعمالها داخل الدولة.

وستدفع الشركة رسوم نقل متغيرة إلى أدنوك مقابل الإنتاج الفعلي للخط.

كما ستتلقى أدنوك للغاز رسومًا لإدارة وصيانة المشروع نيابة عن أدنوك.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...