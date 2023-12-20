قال وزير الطاقة السعودي، “نجحت في خفض التكاليف باستعمال التقنيات الحديثة، في عملية استخراج وإنتاج وتوزيع الطاقة بكل أنواعها”.



وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد اليوم، أن هناك 1200 موقع بالمملكة للبدء في مشاريع الطاقة الشمسية، منوها إلى أن تركيز بلاده على توفير طاقة مستدامة بسعر ثابت ومستقر لمدة طويلة، حتى تكون المملكة مركزًا للتقنيات الحديثة والصناعات.

وتحدث الوزير عن حجم كلفة الكهرباء قائلا: “إن المملكة تقدم كلفة كهرباء منافسة وقريبة من سعر التكلفة”، مضيفا “أمامنا خفض كبير للتكاليف في عملية إنتاج واستخراج وتوزيع ونقل الطاقة بكافة أنواعها مع تقليل الكلفة”.



كما شدد على ضرورة أن يكون سعر الكهرباء ثابتا ومستقرا لمدة طويلة، لتعزيز قدرة شركات التقنية حتى تعود بمردود إيجابي اقتصادي أكبر، موضحا أن التقنيات الحديثة والصناعات تحتاج إلى توفير بيئة مناسبة، ويعد قطاع الطاقة قطاعا خدميا، والاحتياج الأكبر منه هو توفير الكهرباء بطريقة مستقرة ومستدامة وذات مصادر خضراء.



وقال وزير الطاقة إن التحول الرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من جميع المنظومات، ولا يمكن الاستمرار دونه، إذ إن التقنيات توفر تخفيضا في الكلفة والكفاءة والسلامة والأمن والصيانة، كما أنها تعزز القدرة على فهم الأمور والاستجابة الاستباقية.



وكانت الوزير قد شارك في إحدى جلسات ‏ ملتقى الحكومة الرقمية 2023؛ للحديث عن دور الابتكار والتحول الرقمي لتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة نحو مستقبل مستدام.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: حريصون على تعزيز الاستقطاب لوزارة الطاقة وأن نوفر بيئة عمل مناسبة للشباب والشابات#ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/hJ7Z4kpu3X — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023