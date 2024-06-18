أظهر فيديو رسمي لسعوديات من موظفات وزارة الطاقة وهن يعملن على التحقق من انخفاض منتجات البترول ومعالجة الحالات الطارئة لأي نقص خلال موسم الحج بمحطات الوقود في المشاعر المقدسة.

تم نشر المقطع على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة على منصة “اكس”، وهو يوضح جهود السعوديات المكلفات بتفتيش محطات وقود المشاعر المقدسة خلال أعمالهن في موسم الحج لعام 2024.

يُظهر الفيديو الفرق النسائية وهن يقومن بجولات ميدانية دقيقة في محطات الوقود على الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

و يتم توثيق كل خطوة من خطوات الفحص والمراقبة، حيث يتأكدن من جودة وسلامة المنتجات البترولية المقدمة للحجاج.



و تظهر السعوديات في الفيديو وهن يقومن بفحص المضخات والأنابيب والمعدات الأخرى في المحطات، وتسجيل القراءات والبيانات بدقة عالية لضمان توفير الوقود بكفاءة وجودة خلال الموسم الحج.

تحدثت إحدى المراقبات السعوديات قائلة: ‘هدفنا هو ضمان توفير منتجات البترول بشكل مستمر ومستدام، بالإضافة إلى التعامل الفوري مع أي حالات انخفاض في مستوى توفر هذه المنتجات أو انقطاعها.’

وكانت شركة وقود السعودية أعلنت مؤخرا عن نتائج حملة رقابية شاملة على محطات الوقود في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع 11 جهة حكومية، بهدف تحسين جودة الخدمة وضمان الامتثال للمعايير النظامية.

وشملت الحملة زيارة 840 محطة وقود في 15 مدينة ومحافظة، حيث قام 300 مراقب ميداني بتنفيذ الجولات الرقابية، وتم رصد أكثر من 2400 مخالفة وملاحظة.

تم اتخاذ إجراءات تصحيحية حازمة، حيث تم إيقاف العمل في 12 محطة وقود، وإغلاق نصف مضخات الوقود في 185 محطة، بسبب عدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية.

كما تم فحص 754 عينة من المنتجات البترولية للتأكد من جودتها وامتثالها للمعايير المطلوبة.