 تعرف على سعر البنزين في الدول العربية 2024..مراكز مصر والإمارات والسعودية

سعر البنزين في الدول العربية 2024 يختلف من دولة إلى أخرى، حيث تتصدر الأردن وتأتي ليبيا في قائمة الأقل سعراً.

وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 1.30 (الدولار الأمريكي) للتر ولكنه توجد فروق ملحوظة ما بين الدول، حسب موقع Global Petrol Prices.

وتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

وتعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب. فيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.

تعرف على سعر البنزين في الدول العربية 2024

وعلى المستوى العربي، تصدرت الأردن الدول العربية بأعلى سعر للبنزين للتر الواحد ليصل لـ 1.635$ دولار .

وجائت المغرب في المركز الثاني ليصل سعر البنزين لـ 1.564$ دولار .

مصر في المركز الرابع عربيا بواقع 0.406 دولار والإمارات وصل سعر البنزين 0.776 دولار.

وحلت ليبيا في المركز الثالث عالميا من حيث أسعار البنزين كأرخص سعر، بسعر وصل لـ0.30 دولار للتر الواحد.

الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل لشهر أغسطس 2023

قالت مؤسسة الإمارات العامة للبترول عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إن لجنة متابعة أسعار البنزين بأنواعه والديزل أقرت أسعار البنزين والديزل لشهر أغسطس الماضي.

ووفقاً للبيانات المنشورة فقد ارتفع سعر لتر البنزين 98 ممتاز من 3 دراهم خلال يوليو الجاري، إلى 3.14 درهم، بما يعادل 14 فلساً، خلال أغسطس المقبل وبنسبة زيادة 4.7%.

البلدان الأخرى

ويتم تحديث أسعار البلدان الأخرى على أساس شهري لأن هذه البلدان لديها أسواق وقود منظمة ولا تتغير الأسعار بشكل متكرر.

وفي ما يلي لائحة بترتيب الدول بناء على سعر البنزين الأرخص وفقا لبيانات موقع “غلوبال بترول بريس” وذلك في أخر تحديث 25 ديسمبر 2023.

تعرف على سعر البنزين في الدول العربية 2024 الترتيب من الأقل للأعلى بالدولار:

ليبيا: 0.030

الجزائر: 0.342

الكويت: 0.343

مصر: 0.406

البحرين: 0.530

العراق: 0.573

قطر: 0.577

عمان: 0.621

السعودية: 0.621

لبنان: 0.753

الإمارات: 0.776

تونس: 0.817

سوريا: 0.876

السودان: 0.700

المغرب: 1.564

الأردن: 1.635