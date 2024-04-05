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“ستاتفولت” الأمريكية تطلق مصنعا ضخما للبطاريات في رأس الخيمة

شركة “ستاتفولت”، تخطط ليبدأ إنتاج الخط الأول في مصنع بمنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، بحلول نهاية عام 2026.

فريق التحرير by فريق التحرير
"ستاتفولت" الأمريكية تطلق مصنعا ضخما للبطاريات في رأس الخيمة
"ستاتفولت" الأمريكية تطلق مصنعا ضخما للبطاريات في رأس الخيمة

من المقرر أن تنشئ شركة “ستاتفولت” (Statevolt) لصناعة البطاريات، ومقرها كاليفورنيا، مصنعًا ضخمًا لخلايا البطاريات في رأس الخيمة بقيمة 3.2 مليار دولار.

وسيبدأ المصنع، الذي تنشئه شركة “ستاتفولت” لصناعة البطاريات، ويمتد على مساحة 60 هكتارًا في منطقة رأس الخيمة الاقتصادية، الإنتاج بخلايا البطاريات شبه الصلبة، ثم ينتقل لاحقًا إلى تقنية الحالة الصلبة عندما يصل إلى ذروة طاقته.

“ستاتفولت” تبدأ إنتاج الخط الأول نهاية 2026

"ستاتفولت" الأمريكية تطلق مصنعا ضخما للبطاريات في رأس الخيمة

وسيبدأ البناء بعد الموافقة على التصريح، مع استهداف شركة “ستاتفولت” لإنتاج الخط الأول بحلول نهاية عام 2026.

سيستهدف المصنع أسواق التصدير الرئيسية في أفريقيا، والهند، والإمارات العربية المتحدة، والشرق الأوسط، حيث تعد حلول تخزين الطاقة ضرورية لاستقرار الشبكة، وتكامل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة للوصول إلى أهداف الطاقة المتجددة.

ويتضمن الاتفاق إنشاء شركة باسم ستاتفولت الإمارات، وتقدر الطاقة الإنتاجية السنوية بـ 40 جيجاوات في الساعة بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها.

وتأسست شركة “Statevolt” في عام 2021، وتقوم ببناء مصنع للبطاريات في كاليفورنيا يمكنه التكيف مع تقنيات البطاريات المختلفة، والعمل مع قادة الصناعة والمجتمعات المحلية لتنفيذ نهج معياري وقابل للتطوير لإنتاج خلايا البطارية، وفقًا لموقعهم على الإنترنت.

صناعة البطاريات في الإمارات

"ستاتفولت" الأمريكية تطلق مصنعا ضخما للبطاريات في رأس الخيمة

وقعت شنايدر إلكتريك، مذكرة تفاهم مع الشركة المصنعة لأنظمة تخزين الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة “فولتس”، لإنشاء منشأة صناعية لأنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) في أبوظبي في ديسمبر الماضي.

كما تم افتتاح أول مصنع لإعادة تدوير البطاريات في دولة الإمارات العربية المتحدة “دوبات” في مدينة دبي الصناعية في فبرايرالماضي.

ودعت شركة مياه وكهرباء الإمارات، المطورين لتقديم تعبير عن الاهتمام لتطوير مشروع طاقة بقدرة 400 ميجاوات في الشهر الماضي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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