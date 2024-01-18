

أبرمت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المزود الرائد للمنظومات الصناعية، اتفاقية استراتيجية مع شركة “شنايدر إلكتريك”، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي وإدارة الطاقة.

يهدف الاتفاق إلى إنشاء منشأة تصنيع متكاملة على مساحة 20 ألف متر مربع داخل مدينة (سبارك) بين الدمام والأحساء.



تتخذ المنشأة الجديدة مقرًا لتصنيع أنظمة رئيسية في قطاع الطاقة، بما في ذلك نظم التحكم بالتوزيع ونظم إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ ونظم التحكم في الضواغط. يعتبر هذا التعاون دعمًا قويًا لسلسلة القيمة الطاقية في المملكة العربية السعودية.



تعزز الاتفاقية حضور المملكة كدولة رائدة في تصنيع التكنولوجيا المتقدمة عالميًا، وتعكس التزام شنايدر إلكتريك بالشركاء والعملاء في المملكة. كما تدعم رؤية 2030 للتنمية الشاملة وتعزز التزام المملكة بكفاءة استخدام الطاقة والاستدامة.



سيقوم المشروع بتصنيع منتجات تكنولوجيا الطاقة المتقدمة، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2025، وفقًا لأعلى معايير البناء الأخضر على مستوى العالم.

يشكل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار والتميز في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع استكمال المشروع في الربع الثالث من العام 2025 وفق أعلى معايير “ليد” للبناء الأخضر الأكثر استخداماً على مستوى العالم في مجال التصميم الريادي البيئي والطاقة.

وأعلنت “شنايدر إلكتريك” في نوفمبر 2023 عن حصولها على ترخيص وزارة الاستثمار ووزارة التجارة في المملكة العربية السعودية لإنشاء مقرها الإقليمي في المملكة، الذي يشرف على أعمال شنايدر في المنطقة لا سيما في البحرين واليمن وباكستان.

وتعمل شنايدر إلكتريك على تعزيز الابتكار والاستثمار المواهب المحلية، وتوسيع التعاون مع الشركاء في المنطقة، وذلك تماشياً مع رؤية الشركة بأن التكون الشريك المحلي الموثوق لإحداث بصمة عالمية، مع تصميم حلول تلائم احتياجات كل سوق.



و حول الاتفاقية، أعرب سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لدى سبارك، عن سروره لاختيار شنايدر إلكتريك لمدينة سبارك كمقر لمنشأتها الجديدة والمتقدمة.

أكد أن هذا التعاون يعكس الحرص على تطوير المنتجات والخدمات المحلية، مما يسهم في نمو مستدام وقيمة مضافة للمجتمعات.



من جهته، أشار محمد شاهين، رئيس شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية واليمن والبحرين، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع سبارك في تعزيز تطوير مشهد الطاقة في المملكة.

أكد أن شنايدر سيقدم الدعم لرؤية سبارك، مساهماً في بناء نظام عالمي المستوى يحفز القيمة المستدامة للمجتمعات ويسرع من نمو الشركات.



من المتوقع أن تستفيد المملكة العربية السعودية من هذا التعاون من خلال تعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل المحلية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف الرؤية، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بمرات عدة بحلول عام 2030.

وقّعت #سبارك اتفاقية مع شركة شنايدر إلكتريك السعودية بهدف بناء منشأة صناعية متقدمة في المركز الرقمي ضمن سبارك. وتعمل المنشأة على تطوير أنظمة تحكم صناعية ستؤدي دوراً بارزاً في توطين سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في المملكة. @SchneiderElec pic.twitter.com/CkgFG9bKt1 — King Salman Energy Park (SPARK) (@ksa_spark) January 17, 2024