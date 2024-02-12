فيتول تستحوذ على 35% من أسهم مصفاة “ساراس إس بي إيه”

وافقت عائلة الملياردير الإيطالي “ماسيمو موراتي”، على بيع حصة مسيطرة في مصفاة “ساراس إس بي إيه”، إلى شركة تجارة السلع العملاقة مجموعة “فيتول”، في صفقة قدرت قيمة الشركة بحوالي 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار).

استثمارات فيتول في تكرير النفط

وعند اكتمال الصفقة، سيكون لدى “فيتول” استثمارات في طاقة تكرير النفط، تزيد عن 800 ألف برميل يوميًا.

حققت شركة “فيتول” المملوكة للقطاع الخاص أرباحًا ضخمة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أطلق جائحة “كوفيد – 19″، ثم الحرب الروسية في أوكرانيا العنان لتقلبات هائلة في أسواق النفط والغاز والطاقة.

ومع تلاشي تأثير تلك الصدمات الآن، انخرطت شركة “فيتول” وغيرها من المتداولين الأثرياء في موجة شراء، متطلعين إلى تحقيق هوامش أكبر على المدى الطويل.

صفقة “ساراس”بين فيتول و”موراتي”

وتوصلت عائلة “موراتي”، إلى اتفاق لبيع حوالي 35% من أسهم ساراس بسعر 1.75 يورو للسهم، وفقًا لبيان صادر عن العائلة ونقلته بلومبرغ.

وقد يبيع أنجيلو موراتي، أحد أبناء أخ ماسيمو موراتي، نسبة الـ 5% المتبقية لديه والمرتبطة بعقد مشتق من المشروع.

وستقوم “فيتول”، المعروفة بأنها أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، بإطلاق عرض استحواذ على أسهم “ساراس” المتبقية.

وقد استحوذت شركة “فيتول” على حصص في مصافي التكرير وشبكات الوقود بالتجزئة، فضلاً عن الاستثمار في مجال النفط والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.

ومن شأن صفقة “Saras” أن تمنح فيتول حصة في مصفاة تغذي سوق البحر الأبيض المتوسط المربحة وخارجها.

وقال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، إن “أعمال ساراس مكملة إلى حد كبير للعمليات الأساسية لشركة فيتول”، مشيراً إلى أن المصفاة كانت “أحد أصول الطاقة الأوروبية الرئيسية”.

ملكية عائلة “موراتي” في مصفاة “ساراس”

وتمتلك عائلة موراتي 40% من أسهم ساراس، مما يمنحهم السيطرة على الشركة.

وماسيمو موراتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمالك السابق لنادي إنتر ميلان لكرة القدم، يملك 20%.

ويمتلك كل من أبناء أخيه غابرييلي موراتي وأنجيلو موراتي 10٪ من خلال الشركات القابضة.

وقال ماسيمو موراتي: “بعد 62 عاما من تأسيس والدي لها، مع أبناء إخوتي، أعتقد أن أفضل ضمان للنجاح المستقبلي لمصفاة “Saras”، هو التكامل مع لاعب رائد في قطاع الطاقة العالمي، مثل فيتول”. وفق بيان الشركة.

وتدير شركة ساراس، التي أسستها العائلة في الستينيات، مصفاة ساروتش بطاقة 300 ألف برميل يوميًا في جزيرة سردينيا.

وتمتلك مجموعة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية نحو 9.6% من شركة التكرير بعد أن باعت نحو 4% الشهر الماضي.

ما هي مصفاة “ساراس”؟

وتعتبر مصفاة “Saras”متقدمة نسبيًا، مما يعني أنها قادرة على تعديل الخامات التي تعالجها والوقود الذي تنتجه.

وهو أكبر مصنع في موقع واحد في جنوب أوروبا، على الرغم من أن مصنع ISAB الإيطالي، الذي ينقسم إلى قسمين شمالي وجنوبي، يصبح أكبر عند دمجه.

وقال بيان موراتي، إن إتمام الصفقة يخضع للموافقات التنظيمية بما في ذلك إجراءات السلطة الذهبية للحكومة الإيطالية.

وقالت الشركة في البيان: “تمثل هذه الصفقة فرصة لشركة فيتول للاستثمار في أصول عالية الجودة، في وضع جيد لتلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية لإيطاليا وأوروبا”.