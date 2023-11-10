زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب عبادان بإيران

ضرب زلزال غرب إيران مساء اليوم وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 5.2 درجة وقع في عبدانان بغرب إيران اليوم الجمعة. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

يذكر أن النشاط الزلزالي في إيران يجعلها تحفل بتاريخ مأساوي مع الزلازل المدمرة في العقود الأخيرة، والتي أدى بعضها إلى فقدان عشرات الآلاف من الأرواح وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات. على سبيل المثال، أدى الزلزال الذي ضرب مقاطعة كرمان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر في عام 2003 إلى مقتل 31 ألف شخص وتحويل مدينة بام القديمة إلى أنقاض.