زلزال بشدة 7.2 درجة يضرب تايوان

ضرب زلزال قوته 7.2 درجة تايوان ويعد أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاما، مما أوقع إصابات ومقتل شخص على الأقل، فيما تم إصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

ذكرت وسائل إعلام تايوانية نقلا عن إدارة الإطفاء بمقتل شخص وإصابة أكثر من 50 ومحاصرة العشرات ونقل عن شركة الكهرباء تايباور إن أكثر من 87 ألف أسرة في تايوان لا تزال بدون كهرباء.

وأعقب الزلزال هزة أصغر بقوة 6.5 درجة ضربت الساحل الشرقي لتايوان يوم الأربعاء، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ووقع الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 7.4 درجة، الساعة 7:58 مساءً بالتوقيت الشرقي (7:58 صباحًا بالتوقيت المحلي) وكان مركزه على بعد حوالي 18 كيلومترًا (11 ميلًا) جنوب مدينة هوالين وهز المباني في العاصمة تايبيه.

ولفتت رويترز إلى أن الأسواق تستعد لهزة ارتدادية لسلسلة التوريد بسبب الزلزال الذي قد يضغط على أعمال سلاسل التوريد العالمية.

تمثل الجزيرة حوالي 90% من إنتاج شركة تي إس إم سي TSMC لصناعة الرقائق (2330.TW)، وعلى الرغم من أن مصانعها تقع في الغالب على الساحل المقابل لمركز الزلزال، إلا أنها مليئة بالمعدات الدقيقة التي تعتبر ضرورية لإنتاج الرقائق للشركات العالمية.

وقالت شركة TSMC إنها أخلت بعض مصانع التصنيع وأن أنظمة السلامة لديها تعمل بشكل طبيعي، وأدى الزلزال إلى مقتل أربعة أشخاص وهدم مباني في مقاطعة هوالين الشرقية وشعر به السكان في شنغهاي بينما هزت الهزات الارتدادية تايبيه خلال الصباح.



وانخفضت أسهم شركة TSMC، التي تمتلك أكثر من 60% من حصة صناعة الرقائق التعاقدية العالمية واحتكار المعالجات الدقيقة المتقدمة، بنسبة 1.4% في التعاملات المبكرة.