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رويترز: أوبك+ تتوصل إلى اتفاق لخفض إضافي للإنتاج

ارتفع سعر خام برنت 1,45 دولار إلى 84.55 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1,52 دولار، إلى 79.38 دولار للبرميل، بعد قول مصدر إن أوبك+ توصلت إلى اتفاق مبدئي لخفض إضافي لإنتاج النفط

فريق التحرير by فريق التحرير

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في أوبك+ قوله قبل اجتماعات رسمية للمجموعة من المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم الخميس إن أوبك+ توصلت إلى اتفاق مبدئي لخفض إضافي لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يومياً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء أوبك+ اجتماعاً بشأن السياسة اليوم الخميس. وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن وزراء من أوبك+ سيعقدون اجتماعات اليوم الخميس لمناقشة خفض إضافي في إنتاج النفط العام المقبل من أجل دعم السوق.

ولم يتم تحديد حجم الخفض الإضافي بعد، لكن مصدرين قالا إنه يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا.

وقال يب جون رونغ استراتيجي السوق في آي.جي “العد التنازلي لاجتماع أوبك+ جار الآن، وكان هذا هو التركيز الرئيسي لأسعار النفط”.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1,45 دولار، أو 1,7 بالمئة، إلى 84.55 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1,52 دولار، أو 1.95 بالمئة، إلى 79.38 دولار للبرميل.

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