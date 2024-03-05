روسيا والصين تدرسان بناء محطة طاقة نووية على القمر

أعلن يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والصين تدرسان إقامة محطة للطاقة النووية على سطح القمر في الفترة من 2033 إلى 2035، وهو أمر قال إنه قد يسمح في يوم من الأيام ببناء مستوطنات على سطح القمر.

وقال بوريسوف، نائب وزير الدفاع السابق، إن روسيا والصين تعملان بشكل مشترك على برنامج القمر وأن موسكو تمكنت من المساهمة بخبرتها في “الطاقة الفضائية النووية”.

وقال بوريسوف: “إننا نفكر اليوم بجدية في مشروع – في وقت ما في مطلع عام 2033-2035 – لتسليم وتركيب وحدة طاقة على سطح القمر مع زملائنا الصينيين”.

وقال إن الألواح الشمسية لن تكون قادرة على توفير ما يكفي من الكهرباء لتشغيل المستوطنات القمرية المستقبلية، في حين أن الطاقة النووية قادرة على ذلك.

وقال عن الخطة المحتملة “هذا تحد خطير للغاية… يجب أن يتم بشكل تلقائي دون وجود البشر”.