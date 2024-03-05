فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

روسيا والصين تدرسان بناء محطة طاقة نووية على القمر

لن تكون الألواح الشمسية قادرة على توفير ما يكفي من الكهرباء لتشغيل المستوطنات القمرية المستقبلية،

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والصين تدرسان إقامة محطة للطاقة النووية على سطح القمر في الفترة من 2033 إلى 2035، وهو أمر قال إنه قد يسمح في يوم من الأيام ببناء مستوطنات على سطح القمر.

وقال بوريسوف، نائب وزير الدفاع السابق، إن روسيا والصين تعملان بشكل مشترك على برنامج القمر وأن موسكو تمكنت من المساهمة بخبرتها في “الطاقة الفضائية النووية”.

وقال بوريسوف: “إننا نفكر اليوم بجدية في مشروع – في وقت ما في مطلع عام 2033-2035 – لتسليم وتركيب وحدة طاقة على سطح القمر مع زملائنا الصينيين”.

وقال إن الألواح الشمسية لن تكون قادرة على توفير ما يكفي من الكهرباء لتشغيل المستوطنات القمرية المستقبلية، في حين أن الطاقة النووية قادرة على ذلك.

وقال عن الخطة المحتملة “هذا تحد خطير للغاية… يجب أن يتم بشكل تلقائي دون وجود البشر”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...