روسيا توقف إمدادات غاز نورد ستريم إلى أوروبا

علق خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم عمليات التسليم إلى ألمانيا للصيانة يوم الاثنين وسط مخاوف أوروبية من توقف ممتد بسبب رد فعلها على غزو موسكو لأوكرانيا.

قال إشعار على موقع مشغل خط الأنابيب على الإنترنت: “من 11 يوليو إلى 21 يوليو 2022 ، ستغلق شركة نورد ستريم مؤقتًا كلا الخطين من خط أنابيب الغاز لأعمال الصيانة الروتينية السنوية”.

ولا يبقى بهذا الإغلاق إلا طريقًا واحدًا لإمداد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وهو من مدينة سودجا Sudzha ، وينقل حوالي 40 مليون متر مكعب يوميًا عبر محطة القياس في غرب روسيا. وقد أوقفت كييف في مايو طريق عبور آخر ، متذرعة بتدخل القوات الروسية بتشغيله بحسب تقارير اخبارية.

قال مسؤولون ومحللون ألمان إنهم لا يستبعدون احتمال قيام نورد ستريم بتعليق تدفقات الغاز إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة.

وشهدت عمليات الصيانة العام الماضي توقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم بين 13 يوليو و 23 يوليو 2021.

وتراجعت تدفقات الغاز عبر خطوط أنابيب أخرى من روسيا إلى أوروبا تدريجيا في الأشهر التي تلت إطلاق موسكو حملة عسكرية في أوكرانيا في أواخر فبراير شباط.

أثارت العقوبات الغربية رداً على الحرب مخاوف من احتمال لجوء روسيا للغاز سلاحا ضد أوروبا .

تم تعليق شحنات الغاز الطبيعي في بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا لرفضها الانصياع لمطالب روسيا بأن تدفع بالروبل.

وقالت شركة تصدير الغاز الروسي غازبروم بأن أعمال الصيانة كانت وراء تراجع شحنات الغاز إلى 40٪ من طاقتها عبر نورد ستريم إلى ألمانيا الشهر الماضي.

يزود نورد ستريم ألمانيا عادةً بـ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا منذ بدء تشغيله في عام 2012.

وقالت جازبروم إن التأخر في إعادة مكونات شركة سيمنز أدى إلى تشغيل ثلاث وحدات ضخ غاز في محطة الضغط التابعة لها في شمال غرب روسيا.

أعلنت كندا يوم السبت أنها ستعيد توربين نورد ستريم الذي تم إصلاحه إلى ألمانيا، وأشارت دويتشه فيلة إلى نية كندا إعادة توربين روسي إلى ألمانيا ، وقالت موسكو إنه ضروري لصيانة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 وبالتالي الحفاظ على مستوى الإمدادات. الخطوة تلقى معارضة من أوكرانيا التي اتهمت برلين بالاستسلام للـ “ابتزاز الروسي”.

وقالت الحكومة الكندية إن هذه الخطوة ستدعم “قدرة أوروبا في الحصول على طاقة مأمونة وبأسعار معقولة مع استمرارها في الاستغناء عن استخدام النفط والغاز الروسي”. وستصدر الحكومة الكندية تصريحا لإعفاء عودة التوربين من العقوبات الروسية. كما أعلنت كندا أنها ستُوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي لتشمل المعدات الصناعية.

وخضع التوربين للصيانة في منشأة في كندا تعود لشركة “سيمنز” الألمانية الشهر الماضي، برّرت “غازبروم” الروسية خفض الإمدادات إلى ألمانيا التي تُعاني أزمة طاقة خطيرة، بحاجتها إلى التوربينات.

وستطبق العقوبات الكندية الجديدة على النقل البري وخطوط الأنابيب وتصنيع المعادن ووسائل النقل والكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية، وكذلك الآلات”. وأضافت كندا أنه “في ظل عدم وجود الإمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي سيواجه الاقتصاد الألماني مصاعب كبيرة وسيواجه الألمان أنفسهم خطر عدم القدرة على تدفئة منازلهم مع اقتراب فصل الشتاء.

أما المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فقال لوكالة “إنترفاكس” الروسية: “إذا عاد التوربين بعد الإصلاح، سيسمح ذلك بزيادة حجم (الإمدادات)”، ورفض مرة أخرى أن بلاده تستخدم الغاز كوسيلة ضغط سياسية.